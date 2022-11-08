Некоторые СМИ решили, что законодатели имеют в виду смертную казнь.

Иранские законодатели публично призвали судебную систему страны принять решительные меры в отношении примерно 14 тысяч человек, вышедших на протесты после смерти студентки Махси Амине, которая скончалась при задержании полицией за ненадлежащее ношение хиджаба.

За это обращение проголосовали 227 из 290 парламентариев. Текст открытого письма опубликовал государственный вещатель Press TV, передают CNN и Reuters.

Законодатели призывают судей дать протестующим дать "хороший урок", чтобы сдерживать других, которые угрожают власти иранского правительства.

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"Мы, представители этой нации, просим всех государственных служащих, в том числе судебную систему, в кратчайшие сроки дать хороший урок всем, кто вел войну против исламского истеблишмента и нападал на жизнь и имущество людей", - говорится в письме.

Иранские парламентарии требуют наказания для протестующих, методы которого не уточняют. Впрочем, в письме отмечается, что это наказание "докажет всем, что жизнь, имущество, безопасность и честь наших дорогих людей является красной линией для этого (исламского) истеблишмента". Кроме того, законодатели отмечают, что это наказание должно быть "без снисхождения в отношении кого-либо из протестующих".

Впрочем, некоторые СМИ неправильно интерпретировали содержание открытого письма иранских законодателей и сообщили, что парламент страны принял решение "казнить" участников беспорядков. О казни в тексте документа речь не идет, хотя и намеки неоднозначны.

Протесты в Иране

Протесты в Иране вспыхнули 22 октября после смерти студентки Махси Амине, которая умерла во время задержания полицией за ненадлежащее ношение хиджаба.

Правоохранители не признают убийство девушки, а утверждают, что ее смерть связана с проблемами с сердцем.

В ответ на улицы ираинских городов вышли тысячи женщин. Протестующие отрезали себе волосы и сжигали хиджабы.

Иранские власти жестоко подавляет протесты - вплоть до рейдов по школам и арестов школьниц. Профсоюз учителей осудил действия силовиков и призвал министра образования уйти в отставку.

По состоянию на 17 октября в стране в ходе протестов погибли 215 человек, в том числе 27 детей.

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