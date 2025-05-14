Взрослые морские слоны могут достигать шести метров в длину.

Антарктическую станцию "Академик Вернадский", которая расположена на острове Галиндез, посетил морской слоненок. Ученые обнародовали кадры с этим забавным животным, которое прилегла неподалеку от них, чтобы отдохнуть в ледяной "ванне".

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, на видео, которое сделала биолог 30-й УАЭ Зоя Швыдкая, - юный самец морского слона, который пока не участвует в размножении. Говорится, что именно такие особи чаще всего путешествуют к Галиндезу, но в целом эти животные не живут в районе станции "Академик Вернадский". Большая часть их популяции обитает на островах Субантарктики.

"Иногда молодые слоны приплывают сюда и чилят на острове. Как-то один из них даже примостился в лодку украинских полярников на причале и спал там несколько дней!", - рассказали в центре.

Ученые рассказывают, что морские слоны - самые крупные среди ластоногих. Взрослые самцы могут достигать 5-6 метров в длину и набирать вес до 5 тонн. Из-за такого большого размера, грузной формы тела и "хобота" у самцов (кожаный мешок на носу, который они раздувают в агрессивном состоянии) этих тюленей и прозвали слонами.

Эти интересные животные около 80% своей жизни проводят в воде, в поисках пищи. За добычей ныряют на глубину 400-1000 метров, но могут погружаться и на 2400 метров. Великаны охотятся там на кальмаров и рыб, выслеживая их своими огромными черными глазами.

На сушу морские слоны выходят, в частности, на период размножения, образуя береговые лежбища.

"Самцы вырабатывают много тестостерона и могут собирать в гарем до 100 самок, за которых часто дерутся между собой. Но так бывает не у всех. Некоторые самцы ограничиваются несколькими самками и населяют уединенные бухты, чтобы не иметь конкурентов", - говорят в центре.

Уникальные съемки антарктических полосатиков

Как писал УНИАН, украинские ученые впервые обнародовали уникальные съемки интересных китов - антарктических полосатиков. Эти существа распространены в районе украинской станции "Академик Вернадский", однако попадаются исследователям не так часто.

Этот кит - один из самых маленьких из семейства полосатых, его длина составляет 7-9 метров, но некоторые особи достигают 10 метров. Вес млекопитающего может быть и 10 тонн. Однако, несмотря на большой вес, эти существа очень быстро перемещается между льдинами.

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