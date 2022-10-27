Представители Белого дома пока не предоставили доказательства такого сотрудничества.

США видят признаки того, что Россия может консультировать Иран по подавлению протестов в стране, посвященных 40 дням со дня смерти Махсы Амини.

Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы обеспокоены тем, что Москва может консультировать Тегеран по передовым методам, опираясь на обширный опыт России в подавлении демонстраций. Доказательства того, что Иран помогает России вести войну против Украины, очевидны и общедоступны. А Иран и Россия становятся тем ближе, чем больше они становятся изолированными. Наше послание Ирану очень и очень ясное: прекратите убивать своих людей и прекратите посылать оружие в Россию, чтобы помогать убивать украинцев", - заявила она во время брифинга.

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В то же время представители Белого дома пока не предоставили доказательства такого сотрудничества.

Протесты в Иране

Протесты в Иране вспыхнули 22 октября по смерти студентки Махсы Амини, умершей во время задержания полицией за неподобающее ношение хиджаба.

Правоохранители не признают убийство девушки, а утверждают, что ее смерть связана с проблемами с сердцем.

В ответ на улицы ираинских городов вышли тысячи женщин. Протестующие отрезали себе волосы и сжигали хиджабы.

Иранские власти жестоко подавляют протесты вплоть до рейдов по школам и арестов школьниц. Профсоюз учителей осудил действия силовиков и призвал министра образования уйти в отставку.

По состоянию на 17 октября в стране в ходе протестов погибли 215 человек, в том числе 27 детей.

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