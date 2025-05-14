В середине мая погода в Киеве будет напоминать осеннюю. 15 числа в столице будет холодно, ожидаются осадки и сильный ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице ожидается +9°...+10°, а днем температура максимально повысится до +15°. День будет пасмурный, небо затянет тучами. Периодически прогнозируется дождь, возможна гроза.
Ощузение прохладны усилит юго-западный ветер, порывы которого будут до 18 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 739-741 миллиметр ртутного столба.
Погода 15 мая
Во Львове в четверг будет пасмурно, дождь. Ночью +5°, днем +10°.
В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°, дождь.
В Ривне завтра ожидаетсяпасмурная погода, ночью +6°, днем +11°, дождь.
В Тернополе 15 мая ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +13°, дождь.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +12°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +8°, днем +16°, ливень.
В Виннице завтра будет +10°...+17°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Житомире в четверг ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно, ливень.
В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+15°, пасмурно, дождь.
В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+18°.
В Одессе 15 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°.
В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +18°, пасмурно, ливень.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +18°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будетпрактически безоблачно, +7°...+17°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +5°, днем +18°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +6°, днем +20°.