Киевлян ждет совсем не майская погода.

В середине мая погода в Киеве будет напоминать осеннюю. 15 числа в столице будет холодно, ожидаются осадки и сильный ветер. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице ожидается +9°...+10°, а днем температура максимально повысится до +15°. День будет пасмурный, небо затянет тучами. Периодически прогнозируется дождь, возможна гроза.

Ощузение прохладны усилит юго-западный ветер, порывы которого будут до 18 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 739-741 миллиметр ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет пасмурно, дождь. Ночью +5°, днем +10°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Ривне завтра ожидаетсяпасмурная погода, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 15 мая ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +8°, днем +16°, ливень.

В Виннице завтра будет +10°...+17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+15°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+18°.

В Одессе 15 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°.

В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +18°, пасмурно, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +18°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будетпрактически безоблачно, +7°...+17°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +5°, днем +18°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +6°, днем +20°.

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