В этих пунктах пропуска временно будет приостановлен пропуск граждан и транспортных средств.

На границе со Словакией и Венгрией временно не будут работать два контрольно-пропускных пункта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в своем Telegram-канале.

"В двух пунктах пропуска на границе со Словакией и Венгрией будет проводиться завершающая стадия по подключению систем резервного питания с временным отключением подстанций от электросети", - говорится в сообщении.

Какие пункты пропуска не будут работать:

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КПП "Ужгород - Вишне Немецкое" - 16.05.2025 года (с 10:00 до 15:00 ч.);

КПП "Чоп - Захонь" - 17.05.2025 года (с 10:00 до 15:00 ч.).

В Гостаможслужбе отметили, что таким образом в этих пунктах пропуска с украинской стороны будет временно приостановлен пропуск граждан и транспортных средств.

В ведомстве также попросили учесть данную информацию и, по возможности, выбирать другие международные переходы.

Ситуация на западной границе - главные новости

12 мая польские перевозчики начали новую акцию протеста на границе с Украиной. Из-за этого могло быть затруднено движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". При этом автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь обещали пропускать беспрепятственно.

В Гостаможслужбе Украины тогда отмечали, что среди требований протестующих является привлечение внимания к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши.

Однако уже 13 мая в Польше Апелляционный суд Люблина запретил акцию перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на польско-украинской границе. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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