Экс-госсекретарь США заверил, что главные разногласия между Вашингтоном и Европой касаются вопроса урегулирования войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп считает Европу слабой и разобщенной. Такое заявление сделал экс-госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Times Radio, призвав европейских лидеров противостоять Вашингтону.

Он уверен, что Трамп считает сильными лидерами: российского диктатора Владимира Путина, главу Китая Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, Реджепа Эрдогана из Турции и наследного принца Мухаммеда бин Салмана из Саудовской Аравии.

"Честно говоря, когда он смотрит на Европу, я думаю, он видит континент, который не силен, который, с его точки зрения, не объединен, который является более слабым игроком. И поэтому я думаю, что часть задачи для Европы, чтобы президент воспринимал ее всерьез, заключается в том, чтобы продемонстрировать большую сплоченность, большее единство, большую общую цель, потому что тогда Европа должна восприниматься более серьезно", - сказал Блинкен.

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Кроме того, экс-госсекретарь США заверил, что главные разногласия между Вашингтоном и Европой касаются вопроса урегулирования войны в Украине. Также он раскритиковал Трампа за то, что он не завершил войну в кратчайшие сроки, нарушив свое же обещание.

"Помните, до вступления президента Трампа в должность, во время предвыборной кампании, он говорил, что решит проблему Украины за 24 часа, и вот мы здесь, что бы там ни было, 120 дней спустя - этого не произошло", - сказал Блинкен.

Помимо этого он считает, что Трамп действительно хочет завершить войну в Украине, но оказывает на Киев слишком большое давление и недостаточное давление на Путина и Россию.

Экс-госсекретарь США добавил, что с приходом Трампа к власти некоторые европейские союзники стали с опаской относиться к обмену разведывательной информацией с Вашингтоном. По его словам, ситуация усугубилась после серии утечек и из-за того, что ведущие фигуры в американской администрации выражали восхищение Путиным.

"Я думаю, это не может не вызывать беспокойства", - подчеркнул Блинкен.

Трамп поставил под угрозу попытки Европы наказать РФ

Ранее в The Guardian, ссылаясь на дипломатов Европейского Союза, сообщили, что публичное заявление президента США Дональда Трампа с требованием к Украине немедленно начать переговоры с Россией привело к тому, что усилия Европы были поставлены под угрозу. По их словам, теперь ЕС может отложить введение новых санкций против России.

Дипломаты ЕС заявили, что президент Украины Владимир Зеленский был вынужден согласиться на переговоры в Стамбуле, чтобы не обидеть лидера США.

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