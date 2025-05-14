Мэр Каменского Белоусов показал полигонную локацию, где детей учат стрелять

Занятия проходят в максимально реалистичных условиях.

Городской голова г. Каменское Андрей Белоусов посетил учебные сборы по предмету "Защита Украины" и посмотрел, как местные юноши и девушки учатся тактической медицине, стрелковой подготовке, действиям в экстремальных условиях и работе с опасными предметами.

"Учебно-полевые сборы являются обязательным условием обновленного предмета "Защита Украины", поэтому мы сделали и обустроили специальную полигонную локацию. Занятия проходят в максимально реалистичных условиях под руководством опытных преподавателей и кадровых военных", - рассказал Белоусов на своей странице в фейсбуке.

По его словам, в этом учебном году в Каменском были созданы специализированные ячейки, где предмет "Защита Украины" преподается в обновленном, практически ориентированном формате, в соответствии с распоряжением Министерства образования и науки: "Одними из первых в области ввели такую модель, и сегодня имеем самые большие ячейки в регионе".

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Мэр города уточнил, что благодаря государственной субвенции и софинансированию из местного бюджета, учебные пространства полностью оснащены всем необходимым: современными лазертаг-комплектами, тренажерами для сердечно-легочной реанимации, макетами мин, средствами индивидуальной защиты, турникетами, аптечками боевого медика и тому подобное.

"Город также взял на себя ремонты помещений, чтобы обеспечить детям безопасные, комфортные и современные условия для обучения", - сказал Белоусов.