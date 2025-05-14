Особенно холодно будет на западе страны.

В четверг, 15 мая, погода в Украине испортится еще сильнее. На западе страны заметно похолодает, температура днем тут будет всего +10°...+13°. На остальной территории будет чуть теплее, +14°...+20°. Ветер усилится, а на западе и севере пройдут дожди и ливни. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +9°, днем +15°, дождь.

Во Львове в четверг будет пасмурно, дождь. Ночью +5°, днем +10°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Ривне завтра ожидаетсяпасмурная погода, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 15 мая ночью будет +6°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +13°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +13°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +12°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +8°, днем +16°, ливень.

В Виннице завтра будет +10°...+17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+15°, пасмурно, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +10°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, небольшая облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+18°.

В Одессе 15 мая - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +18°.

В Херсоне в четверг ночью будет +9°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +18°, пасмурно, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +18°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будетпрактически безоблачно, +7°...+17°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +5°, днем +18°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +6°, днем +20°.

15 мая - праздник, приметы погоды

15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.

Вас также могут заинтересовать новости: