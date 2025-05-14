Ранее юрист рассказал, что изменилось в процедуре прохождения военно-врачебной комиссии.

Адвокат Олег Леонтьев рассказал, должны ли военнообязанные, у которых есть бронь, проходить медицинский осмотр через военно-врачебную комиссию (ВВК).

"Некоторые чиновники говорят, что не должны. Но почему? Если человек заинтересован в том, чтобы получить бронь, то почему он не должен пройти медицинский осмотр ВВК в то время, пока у него она есть? За это время, пока человек забронирован, никто его не призовет на службу, но человек будет знать о своих заболеваниях и о том, как медики относятся к состоянию его здоровья в смысле пригодности или непригодности к военной службе", - отметил он в эфире "Украинского Радио".

При этом адвокат напомнил, что военнообязанному важно знать перед прохождением ВВК.

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"Во-первых, лицо, которое идет на медицинский осмотр ВЛК, должно взять с собой свою медицинскую карточку. Эта обязанность прямо указана и отражена в Положении о военно-врачебной экспертизе. То есть надо представить медицинскую карточку в бумажном виде. Во-вторых, лицо должно знать, что врачи должны осмотреть и провести определенные инструментальные и лабораторные исследования. Анализ крови, флюорографию, глазное давление для лиц 40+, электрокардиограмму, уровень сахара и др.", - объяснил Леонтьев.

Юрист предупредил, что часто некоторые врачи на ВВК могут говорить, что медицинская книжка им не нужна, ссылаясь на электронную систему здравоохранения, однако там может не быть записей. В таком случае, как он заявил, важно помнить следующее:

"Это не является обязанностью человека - отследить, внес ли тот или иной другой врач, к которому он обращался, данные о результатах осмотра в электронную систему здравоохранения. Человеку записали в бумажную книжку - он это видит и в этом убежден".

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Напомним, ранее адвокат объяснил, что изменилось в прохождении военно-врачебной комиссии.

По его словам, изменился лишь порядок организации осуществления медицинского осмотра, в частности, добавились моменты относительно электронного формирования данных, последствий и момента прохождения ВВК.

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