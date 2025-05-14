Рассказываем, какой праздник сегодня церковный и чем особенный этот день.

15 мая почитают святителя Исаю Киево-Михайловского, епископа Ростовского и чудотворца. Рассказываем, что за православный праздник сегодня в юлианском календаре, какие существуют обычаи и предостережения дня.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

После того, как ПЦУ сменила календарь, праздники сдвинулись по времени на 13 дней раньше. 15 мая по новоюлианскому стилю в церкви воздают почести святителю Исайи, постриженику Киево-Печерского монастыря, который утвердил православие в Ростове и окрестных землях.

Исайя родился в начале ХІ века на Киевщине. Со временем он стал монахом Печерского монастыря, а в 1062 году его, по просьбе киевского князя Изяслава Ярославовича, поставили игуменом Димитриевского монастыря. Спустя 15 лет Исайю избрали епископом на Ростовскую кафедру. Надо сказать, что во второй половине ХІ века в Ростовскую епархию входили современные Ярославская, Владимирская, Нижегородская, Костромская, Вологодская, часть Московской и Тверской областей, а населяли земли язычники. Православных епископов, которых присылали, они прогоняли и убивали.

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Исаия был четвертым епископом, он больше 20 ле служил в епархии: проповедовал православие, крестил язычников. Исайя провел христианизацию всего региона, благодаря святителю православие появилось там, где нынче Москва. Интересно, что в песнопениях XVI века епископа называют просветителем "вся русская конца", подразумевая северо-восточную часть Киевской Руси.

Святителя во многом поддерживал Владимир Мономах, киевский князь - на его средства в Ростове построили собор Успения Пресвятой Богородицы. В этой церкви упокоились мощи Исайя.

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Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в дату 15 мая почитают святых мучеников Бориса и Глеба и перенесение их мощей, а также отдают дань почтения святителю Афанасию, патриарху Константинопольскому, который прослыл как Лубенский и Харьковский чудотворец.

О чем помолиться и чего нельзя делать сегодня

В церкви в этот же день вспоминают преподобного Пахомия Великого. В народе святого считают покровителем тепла и урожая, поэтому просят о хорошей погоде, дружных всходах, хорошем здоровье и выздоровлении. День прозвали Пахом Теплый.

Считается, что в праздник следует помочь тем, кто нуждается, а также выбросить из дома весь хлам и старье - иначе в кошельке вместо денег тоже будет мусор. На Пахома сеют поздний овес и пшеницу.

Строгих запретов сегодня нет, но нельзя ссориться, скандалить, жадничать, лениться.

Согласно народным приметам 15 мая ни в коем случае нельзя делиться своими планами, иначе ничего не сбудется. Не стоит сажать огурцы - будут горькими и кривыми, из кабачков - вырастут одни пустоцветы, а рассада капусты не приживется.

Кто празднует именины 15 мая

День ангела у Дмитрия, Макара, по старому календарю – у Бориса, Глеба, Зои, Михаила, Романа.

Приметы на сегодня

Приметы дня могут рассказать о грядущем лете:

на теплого Пахома теплый день - все лето таким будет;

сережки на осине появились - к урожаю овса;

калина цветет - начинай сеять ячмень;

солнце на восходе багряное - лето будет пожарным.

Считается, что с Пахома начинается настоящее тепло.

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