Актер рисковал собственной жизнью.

Известный американский актер Том Круз поделился секретами сцен новой ленты "Миссия невозможна: Финальная расплата" на Каннском кинофестивале.

Как пишет издание Variety, звезда фильмов рассказал об опасных трюках с самолетом, которые ему пришлось выполнять. По словам Тома, подобного никто еще не делал.

"Такой вид походки на крыльях самолета, который мы делаем, никогда не выполнялся раньше, потому что то, что я хочу сделать, является очень-очень экстремальным", - признался актер.

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Круз также объяснил, что рискованная сцена включает переход между крыльями самолета в состоянии максимальной турбулентности. Однако его опыт и поддержка команды помогли все сделать на высшем уровне.

"Я пилот высшего класса, который может управлять этими самолетами, поэтому теперь я выбираю самолет и представляю его - какого цвета он должен быть, какие инженеры строят этот самолет и работают над двигателями, и насколько далеко я могу продвинуть этот самолет? Я слушаю команду вокруг себя. Но я живой человек на самолете и это было жестко. Очень жестко. Поток воздуха, несущийся над крылом, просто бешеный", - вспомнил он.

Что известно про фильм "Миссия невозможна. Финальная расплата"

Лента является продолжением фильма "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", которая вышла на экраны два года назад. На этот раз главного героя Итана Ханта, которого играет неизменный Том Круз, а также его команду ждет самая опасная миссия за всю карьеру.

К слову, фильм станет завершающей частью истории, которую готовили несколько лет. По словам создателей, зрителей ждет много неожиданных поворотов и экшена. Премьера в Украине состоится 22 мая 2025 года.

Также в ленте сыграли такие актеры: Винг Реймс, Саймон Пегг, Ванесса Кирби, Генри Черни, Хейли Этвел, Пом Клементьев и другие.

Напомним, ранее вышел трейлер жуткого хоррора "Опасное животное".

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