Некоторые современные интерпретаторы работ Нострадамуса считают, что один из его стихов относится к недавно избранному понтифику.

Согласно некоторым современным толкованиям, известный французский астролог Нострадамус намекал, что Папа Римский по имени Лев будет править в последние дни католической церкви. И это зловеще совпадает с утверждением о возможном конце света в 2027 году, пишет The Times of India.

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Отмечается, что работы Нострадамуса известны своей неоднозначностью, полны метафор, аллегорий и архаичного языка, что делает точную их интерпретацию сложной.

Один из катренов, часто связываемых с концом папства, гласит:

"Великий лев на троне, в последнюю эпоху,

Будет править миром, охваченным огнем и потопом,

Земля содрогнется под ногами людей,

И старая вера обратится в прах".

Хотя этот стих не упоминает Папу Римского напрямую, некоторые современные интерпретаторы считают, что он относится к недавно избранному понтифику по имени Лев, который будет править в эпоху глобальных потрясений.

"Эта интерпретация набирает силу, учитывая нынешнюю мировую обстановку, отмеченную изменением климата, политической нестабильностью и технологическими сдвигами", - говорится в публикации.

Указывается, что данную интригу дополняет средневековый текст "Пророчество пап", который приписывают ирландскому архиепископу XII века, святому Малахии.

"Это пророчество перечисляет 112 будущих пап, каждый описан краткой латинской фразой. Согласно этому списку, последний папа, известный как "Петр Римлянин", будет вести церковь через период великих бедствий, кульминирующих в разрушении Рима и конце света", - добавили в издании.

Акцентируется, что, хотя имя Папы Льва XIV при рождении не Петр, некоторые теоретики утверждают, что его американское происхождение и символический выбор имени Лев могут соотноситься с этим последним пророческим образом. Теория предполагает, что, как и Папа Бенедикт XVI, который предшествовал Папе Франциску, Папа Лев XIV может быть символической фигурой, предвещающей конец эпохи.

Напомним, ранее УНИАН писал, что на днях Католическая церковь избрала нового Папу Римского после смерти Папы Франциска. 8 мая из трубы на крыше Сикстинской капеллы поднялся белый дым, что означало успешное избрание нового Папы Римского. Новым понтификом стал американский кардинал Роберт Прево, который избрал имя Лев XIV.

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