По словам Трампа, хороших новостей можно ждать уже сегодня или завтра.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "хорошие новости по Украине" могут появиться уже в ближайшие дни. Такое заявление он сделал во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани, пишет NBC News.

"Я думаю, что сегодня, возможно, завтра, а возможно, и в пятницу, честно говоря, нас ждут достаточно хорошие новости. Посмотрим", - сказал Трамп.

Помимо этого президент США отметил, что Катар помогает Вашингтону в урегулировании различных конфликтов, включая российско-украинскую войну.

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Напомним, что ранее Трамп заявил, что собирается встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что даже плотный график не помешает ему сделать это.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что российский диктатор Владимир Путин приедет в Стамбул на переговоры с Украиной. По его словам, в таком случае туда прилетит и президент США Дональд Трамп.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что примет участие в переговорах с РФ об окончании войны в Стамбуле только, если там будет и Путин. Он подчеркнул, что российский диктатор боится встречаться с ним лицом к лицу.

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