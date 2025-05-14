Глава офиса Людмила Цыганок убеждена, что CBAM в военной Украине не поможет окружающей среде.

Введение Европейским Союзом Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) угрожает не только украинскому экспорту, но и экономической стабильности, социальной безопасности и обороноспособности страны. Об этом заявила Людмила Цыганок, основательница ESG Liga, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW) и генеральный директор "Офиса устойчивых решений".

"CBAM в военной Украине не поможет окружающей среде", – отметила Цыганок. По ее словам, в условиях войны украинский бизнес не имеет ресурсов для экологической модернизации, а значит механизм не будет стимулировать "зеленую" трансформацию, а только остановит производство.

"Украинский бизнес не может инвестировать в экологическую модернизацию под обстрелами. CBAM заставит его сократить производство или остановить его вообще – без "зеленых" инвестиций, без перехода на чистые технологии", – заявила Цыганок.

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Она также подчеркнула, что падение экономики и бюджетных доходов сделает невозможным даже минимальную экологическую политику: "Уменьшение ВВП и доходов государства сделает невозможным создание системы мониторинга, контроля выбросов, реализацию нацпланов по климату. Экология нуждается не в пошлинах, а в устойчивом бюджете".

Она подчеркнула, что по оценкам Федерации работодателей Украины, потери ВВП в 2026 году составят до 4,8%, снижение экспорта в ЕС – 7,8%, падение индекса перерабатывающей промышленности – на 13,1%. Ожидается также потеря более 73 тысяч рабочих мест в первый год действия CBAM и до 120 тысяч – в перспективе. Уменьшение налоговых поступлений превысит $3,5 млрд, что ударит по финансированию армии и восстановлению страны.

"Массовые увольнения и безработица заставляют людей выбирать выживание, а не экологическое сознание. А государство – латать дыры, а не инвестировать в климат", – отметила Цыганок.

Гендиректор "Офиса устойчивых решений" призывает правительство Украины немедленно обратиться в Европейскую комиссию с запросом на применение статьи 30 (7) Регламента CBAM, которая позволяет приостановить его действие в исключительных обстоятельствах, в частности в случае войны: "Несмотря на всю очевидность угрозы, на сегодня ни одна страна еще не обратилась в Еврокомиссию по применению форс-мажорной статьи 30 (7) ... Статья 30 (7) прямо предусматривает такую возможность в случае войны!".

Цыганок подчеркивает: CBAM – это не только о климате. Это испытание на партнерство, солидарность и справедливость. Украина должна требовать отсрочки действия механизма как минимум на период действия военного положения и пять лет после его завершения или до момента полного членства в ЕС.

Ранее основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак заявила, что Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) несет значительные экономические риски для Украины, в частности в военное время. Она также призвала все ветви исполнительной власти к усилению диалога с европейскими партнерами об условиях применения CBAM для Украины.