Президент США всегда уделял большое внимание нефти и доминированию страны в энергетике.

Президент США Дональд Трамп, похоже, рассматривает снижение цены на американскую нефть до отметки между 40 и 50 долларами за баррель. Его администрация выступает за увеличение внутреннего производства.

"Трамп всегда уделял большое внимание нефти и доминированию США в энергетике, написав об этом почти 900 раз", - цитирует аналитиков Goldman Sachs Group Inc. издание Bloomberg.

По их словам, он "предположительно предпочитает нефть марки WTI в диапазоне от 40 до 50 долларов за баррель".

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Цены на нефть - как на мировой эталонный сорт Brent, так и на американский аналог West Texas Intermediate, или WTI - часто подвержены влиянию многочисленных комментариев президента в социальных сетях, которые могут касаться всего - от политики ОПЕК и цен на бензин в США до санкций против стран, включая Иран. Его администрация выступает за увеличение внутреннего производства, а также за то, чтобы дешевые энергоносители способствовали снижению инфляции.

"Американский лидер склонен призывать к снижению цен или праздновать их падение, когда цена на WTI превышает 50 долларов. В то же время, президент Трамп призывает к повышению цен, когда они очень низкие (WTI меньше 30 долларов), часто в контексте поддержки производства в США", - говорят аналитики.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть снизились 13 мая после достижения двухнедельного максимума на фоне паузы в торговой войне между США и Китаем после временного снижения тарифов обеими странами. При этом остаются опасениями по поводу роста поставок.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 22 цента, или 0,3%, до 64,74 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 18 центов, или на 0,3 %, до 61,77 доллара.

При этом также снижаются цены и на российскую нефть, что привело к падению доходов РФ от экспорта сырья до двухлетнего минимума.

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