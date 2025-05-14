Решение приняли в Люксембурге в рамках ежегодного заседания Комитета министров Совета Европы.

Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала по преступлениям Российской Федерации. Об этом сообщила в Telegram глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Отмечается, что решение приняли в Люксембурге в рамках ежегодного заседания Комитета министров Совета Европы.

"Большое спасибо коллегам из ОП и Кабмина за работу, и нашей делегации в ПАСЕ, которая боролась за это решение с самого начала", - добавила Мезенцева.

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Спецтрибунал по преступлениям России - важные новости

Как сообщал УНИАН, 9 мая министры иностранных дел и другие представители государств-участников Коалиции по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины провели саммит во Львове. О результатах встречи сообщалось во Львовском заявлении Коалиции.

В документе отмечалось, что "завершена техническая работа над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы".

Коалиция выразила твердую поддержку скорейшему началу деятельности Спецтрибунала с целью наказания российского диктатора Владимира Путина и всех других военных преступников.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая говорила о том, что Спецтрибунал сможет заработать уже в 2026 году. Чиновница отметила, что процесс может быть длительным, однако у сторон уже есть четкое понимание процесса создания трибунала в Гааге.

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