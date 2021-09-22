По словам президента Ирана, все стороны должны оставаться верными ядерной сделке и резолюции ООН на практике.

Иран хочет возобновить ядерные переговоры с мировыми державами ради отмены санкций США.

Об этом заявил президент страны Ибрахим Раиси на ежегодной Генеральной ассамблее ООН, передает Reuters.

"Исламская Республика считает полезными переговоры, конечным результатом которых является снятие всех репрессивных санкций (США - УНИАН). (Американская - УНИАН) политика "максимального угнетения" все еще продолжается. Мы не хотим ничего, кроме того, что по праву принадлежит нам. Мы требуем соблюдения международных правил. Все стороны должны оставаться верными ядерной сделке и резолюции ООН на практике, - сказал Раиси в своем заранее записанном обращении.

Иран, США и ядерная сделка

14 июля 2015 года Иран и страны "шестерки"(США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Ирана.

Иран должен был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, страны Запада, в свою очередь, обещали пошагово снимать с Ирана санкции.

Читайте такжеРасстрелял робот с ИИ: раскрыты подробности убийства известного физика-ядерщика в ИранеОднако 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по иранской ядерной программе и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. Американский президент заявил о доказательствах, что якобы Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Ровно через год Иран в ответ на действия США объявил о первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки, а через несколько месяцев - о втором, заявив, что начинает процесс обогащения урана на уровне выше предусмотренных ядерной сделкой.

При этом Тегеран заявляет, что его шаги обратимы, если Вашингтон снимет все санкции.

Раиси, повторяя официальную позицию Ирана на протяжении многих лет, сказал, что ядерному оружию "нет места в оборонной доктрине страны и политике сдерживания".

Тегеран дал понять во вторник, что переговоры в Вене возобновятся через несколько недель, не назвав конкретной даты.

Несмотря на то, что Ирану необходимо укрепить свою экономику путем переговоров о прекращении санкций США, инсайдеры ожидают, что Раиси займет более жесткую позицию, когда переговоры возобновятся.

Как яростный критик Запада, Раиси уже заявил, что Соединенные Штаты "не обладают авторитетом для обеспечения своей гегемонии".

"От Капитолия до Кабула всему миру было послано одно четкое сообщение: гегемонистская система Соединенных Штатов не пользуется доверием ни внутри страны, ни за ее пределами", - сказал президент Ирана, имея в виду нападение сторонников Трампа на Капитолий США 6 января, а также хаотичный вывод войск из Афганистана после того, как талибы захватили контроль над Кабулом в августе.

Ранее в сентябре 2021 года Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились поддерживать сотрудничество с целью конструктивного поиска путей улаживания имеющихся споров.

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Автор: Катерина Комолова