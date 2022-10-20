Госдеп США подтвердил намерение продолжать оказывать Украине военную помощь для защиты от иранского оружия.

США на заседании Совета Безопасности ООН присоединились к Великобритании и Франции в поднятии вопроса о передаче Ираном дронов-камикадзе России.

Об этом сообщается в заявлении Госдепартамента США.

Отмечается, что члены Совета безопасности получили экспертные брифинги Секретариата ООН по сообщениям о передаче этого опасного оружия.

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"Мы выразили серьезную озабоченность по поводу приобретения Россией этих БПЛА у Ирана в нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

В Госдепе напомнили, что в июле США начали предупреждать о планах Ирана передать России БПЛА для использования в войне против Украины.

"Теперь у нас есть множество доказательств того, что эти беспилотники используются для нанесения ударов по украинским гражданам и критически важной гражданской инфраструктуре. Поскольку Иран продолжает лгать и отрицать предоставление России оружия для использования в Украине, мы привержены работе с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного оружия в Россию", - сказано в заявлении.

США также пригрозили Ирану санкциями за передачу России дронов-камикадзе и подтвердили намерение продолжать оказывать Украине военную помощь для защиты от иранского оружия.

"Мы без колебаний будем применять наши санкции и другие соответствующие инструменты в отношении всех, кто причастен к этим передачам. Мы также продолжим оказывать Украине беспрецедентную помощь в области безопасности, включая возможности противовоздушной обороны, чтобы Украина могла защитить себя от этого оружия", - заявили в Госдепе США.

Как сообщал УНИАН, согласно резолюции 2231 СБ ООН, эмбарго на обычные вооружения в отношении Ирана действовало до октября 2020 года. Несмотря на усилия США под руководством бывшего президента Дональда Трампа по продлению эмбарго на поставки оружия, Совет Безопасности ООН отклонил это предложение, что позволит Ирану возобновить экспорт оружия.

Однако Украина и США утверждают, что резолюция по-прежнему включает в себя ограничения на ракеты и связанные с ними технологии, которые действуют до октября 2023 года и могут охватывать экспорт и покупку передовых военных систем, таких как дроны.

В письме постпреда Украины говорится, что "беспилотники Mohajer и Shahed соответствуют параметрам", предусмотренным резолюцией 2231, "поскольку их дальность действия равна или превышает 300 км".

Продажа Ираном дронов-камикадзе России

Иран продал РФ по разным оценкам от около 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

Иран неоднократно отрицал экспорт любого оружия для использования в войне в Украине. Также там заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил, что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран предоставляет БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет предоставлять системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.

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