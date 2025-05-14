Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф не уверен, что Путин появится на переговорах.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он вместе с госсекретарем страны Марко Рубио поедут в Стамбул в пятницу, 16 мая. Об этом сообщил корреспондент Reuters Фил Стюарт.

В то же время Уиткофф добавил, что не уверен, будет ли там российский диктатор Владимир Путин.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

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На этот призыв отреагировал президент Украины Владимир Зеленский и подчеркнул, что готов к переговорам с Россией "в любом формате".

"Наш общий взгляд: немедленное, полное и безусловное прекращение огня нужно минимум на 30 дней. Предлагаем, чтобы началось с понедельника, 12 мая. Ожидаем ответ от России. Это предложение в силе еще с переговоров в Саудовской Аравии, когда впервые его сделали Соединенные Штаты", - отметил глава государства.

В то же время издание The Washington Post сообщило, что РФ отправит делегацию в Стамбул, однако Путина там не будет. По информации журналистов, Россию на переговорах в Стамбуле будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

В свою очередь Clash Report ранее сообщал, что США на переговорах Украины и РФ в Стамбуле будут представлять спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог.

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