Ленту можно будет увидеть с 16 мая.

Стриминговый сервис Apple TV+ снял комедийный научно-фантастический сериал "Киллербот" (Murderbot) с Александером Скашгордом, который еще до официального выхода покорил зрителей.

Как пишет издание The Verge, лента уже получила только положительные отзывы и 100% на Rotten Tomatoes. Ее называют в сети "новым шедевром" и с нетерпением ждут премьеру. Кстати, серии начнут выходить с 16 мая. В первом сезоне будет 10 серий по 25 минут.

Что известно о сериале "Киллербот"

Сериал "Киллербот" основан на книгах американской писательницы-фантастки Марты Уэллс "Дневники Убийцебота". Его первая часть вышла в 2017 году под названием All Systems Red.

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По сюжету новой ленты умный охранный андроид, который зовет себя Киллербот, обладает способностью к свободному мышлению. Однако он должен скрывать свою особенность и выполнять опасные задачи. Но впоследствии его начинает тянуть к людям, слабость которых озадачивает героя.

К слову, в сериале главную роль сыграет Александер Скашгорд. Сценаристами, режиссерами и продюсерами ленты выступили Крис Вайц и Пол Вайтц.

Напомним, ранее Max выпустил полноценный тизер второго сезона "Миротворца".

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