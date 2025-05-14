Двое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сегодня, 14 мая, около 15:00 российская авиация нанесла ракетный удар по городу Сумы. Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram, попадание было в промышленный объект. Уже известно об одном погибшем, а также раненых людях.

"Взрыв, который слышали в Сумах, "вражеский ракетный удар по объекту промышленности в Сумской общине. К сожалению, есть пострадавшие и погибший. На месте работают соответствующие службы", - написал глава МВА.

В свою очередь в Сумской областной военной администрации подтверждают гибель одного человека, а также сообщают о семи раненых в результате ракетного удара россиян по объекту промышленности в Сумской громаде.

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Согласно обновленным данным Сумского горсовета, количество погибших в результате ракетного удара по объекту промышленности возросло до двух. Из девяти раненых, двое в тяжелом состоянии.

Обстрелы города Сумы - важные новости

Как сообщал УНИАН, Сумская область, особенно приграничные регионы, уже длительное время находятся под ежедневными вражескими обстрелами.

В частности 6 мая в результате российской ракетной атаки по гражданской инфраструктуре в пригороде Сум погибли 3 человека: 20-летняя девушка на месте происшествия, мужчина и мальчик - умерли в больнице. Сообщалось о шести раненых и большинство травмированных - дети.

Также 13 апреля Россия нанесла удар по центру Сум. В результате ракетной атаки погибли 35 человек. Представитель Главного управления ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка рассказал, что удар был нанесен двумя ракетами с интервалом в 2-3 минуты.

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