Эксперты посоветовали, как улучшить вкус авокадо.

Авокадо - популярный и универсальный фрукт, из которого можно приготовить множество блюд. И по словам экспертов по еде, есть проверенный способ сделать его вкус намного лучше - нужно добавить один дешевый ингредиент, пишет Daily Mirror.

Авокадо обеспечивает организм полезными жирами и необходимыми питательными веществами. В частности, этот фрукт содержит клетчатку, минералы, а также витамины, включая: E, K, C и витамины группы B. Авокадо полезны для здоровья сердца и могут использоваться как гораздо более здоровая альтернатива другим продуктам с высоким содержанием насыщенных жиров.

Говоря о том, чем можно улучшить вкус авокадо, эксперты посоветовали использовать бальзамический уксус.

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"Добавление бальзамического уксуса действует как антиоксидант, а также придает характерный кисловатый вкус. Кремовый авокадо хорошо сочетается с терпкостью бальзамического уксуса. Для дополнительного вкуса вы также можете добавить немного соли или хлопьев чили", - говорится в публикации.

Авокадо - простой рецепт, как улучшить вкус

Приготовить вкусное блюдо с авокадо и бальзамическим уксусом очень быстро и легко. Этот процесс займет всего несколько минут.

Просто разрежьте авокадо на четвертинки и сбрызните бальзамическим уксусом. Затем посыпьте морской солью и свежемолотым черным перцем по вкусу. Можно добавить несколько помидоров черри и свежий базилик, чтобы придать дополнительный вкус.

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если есть авокадо каждый день.

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