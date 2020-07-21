EUObserver: Российские войны в Украине и Сирии показали другим странам, как давить на ЕС

Коронавирус может и замедлил глобальную экономику, но он никак не повлиял на темпы скатывания мира к жестоким способам ведения международной политики.

Евросоюз казался готовым говорить "языком силы" в теории, но он до сих пор стесняется делать это на самом деле. Весной поведение Китая на международной арене перешло от "замаскированной" к "воинственной" дипломатии, бросая тень на десятилетия непростых дипломатических практик.

Турция же отправила войска и оружие в Ливию, чтобы поддержать международно признанное правительство (но тем самым она нарушила международное эмбарго на поставки оружия в африканскую страну). Об этом на страницах EUObserver пишет директор программы "Более широкая Европа" в European Council on Foreign Relations и бывший министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.

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Турецкие корабли устроили угрожающие маневры против французских кораблей, которые были частью военно-морской миссии НАТО у берегов Ливии. Не получив достаточно сильную поддержку союзников, возмущенное правительство Франции остановил свое участие в этой миссии альянса. Россия отправила военные самолеты в Ливию, чтобы поддержать местного главаря боевиков. Но каким-то образом ее не осудили на международной арене так, как Турцию.

Все эти практики - не новость. На протяжении последнего десятилетия Россия отличилась в таком поведении. Новость в том, что ряд других государств начали использовать российский сценарий. Публичная дипломатия министерства иностранных дел Китая раньше была довольно скучной. Но теперь она приобретает дерзкий тон по примеру российских коллег.

Турецкое вторжение в Ливию мало чем отличается от российского вторжения в Сирию (разве что меньшим количеством смертей мирных жителей).

"Турецкий контроль над территорией на севере Сирии напоминает не только многолетнюю турецкую оккупацию Северного Кипра, но и российский контроль нескольких "зон конфликтов", таких как Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Приднестровье в Молдове и Донбасс в Украине", - замечает автор.

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По его мнению, такое "замороженное расчленение" может ждать и Ливию. А различные внешние силы будут поддерживать местные стороны в конфликте еще много десятилетий. В определенной степени Россия не несет ответственности за то, что другие страны используют ее рецепт геополитических конфликтов против ЕС или США. Однако, расширяя границы допустимого в международных отношениях с относительной легкостью, Москва сделала такое поведение привлекательным для других государств.

Слабая реакция Запада на дипломатические, кибернетические, пропагандистские и разведывательные атаки России дала понять всем, кто хочет бросить вызов США или запугать Европу, что им не стоит стесняться. Взять для примера хотя бы кибератаки. Примерно с 1980-х годов крупные государства использовали такие виртуальные вторжения для шпионажа.

Но на протяжении последнего десятилетия Россия первой устроила кибератаки против гражданской инфраструктуры, такой как электросети. И до нее ни Китай, ни США ничего подобного не делали. Достаточно быстро количество атак против гражданской инфраструктуры начало расти. Даже страны НАТО, в частности США, Великобритания, Франция и Нидерланды, начали принимать доктрины кибербезопасности, чтобы адаптироваться к еще более агрессивному виртуальному миру.

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Попытки влиять на чужие выборы - еще один пример. Первые российские "фабрики троллей" появились еще в середине 2000-х годов и использовались во внутренней политике. Теперь несколько десятков стран ведут одинаково агрессивные внутренние операции "троллинга". Россия же вывела такое поведение на международный уровень, попытавшись повлиять на выборы в США в 2016-м и во Франции в 2017-м годах. В 2020-м году в эту игру играет уже больше стран: Иран, Китай, Турция и Израиль среди них.

В то время, как большое количество государств толкают пределы приемлемого и безнаказанного все дальше, именно ЕС и США позволяют это делать. Чем слабее будет ответ США, а особенно ЕС на такие агрессивные тактики, тем больше другие государства будут испытывать искушение придумывать новые способы игнорировать, бросать вызов или открыто атаковать американские и европейские интересы.

На определенном теоретическом уровне лидеры Европы, кажется, это поняли. Риторика в отношении Китая и Турции стала острее. Санкции против России никто не отменил. Продолжаются переговоры о том, чтобы сделать ЕС геополитически и стратегически более суверенным.

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Но это теоретическое осознание новой геополитической реальности пока не трансформировалось в конкретные политики. Подходы ЕС к России, Турции, а также восточных и южных соседей остаются в основном негеополитическими. А из-за кризиса, вызванного коронавирусом, расходы на оборону могут еще больше сократиться. Несмотря на то, что ЕС утвердил механизм введения санкций против организаторов кибератак, он никогда не применялся. ЕС не присутствует ни в Сирии, ни в Ливии.

"Из-за страха разозлить Россию, ЕС боится собственной тени, когда речь идет о развитии сотрудничества в сфере безопасности (не говоря уже об обороне) с Украиной и Грузией", - говорится в статье.

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