Турецкие войска прибыли в Ливию

В столицу Ливии также прибыли турецкие военные, часть из них займется обучением ливийских бойцов, а часть – разведкой.

Турецкие спецназовцы прибыли в ливийскую столицу Триполи для защиты и поддержки правительства Фаеза Сарраджа.

Об этом сообщает DW.

В столицу Ливии также прибыли турецкие военные, часть из них займется обучением ливийских бойцов, а часть – разведкой.

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Как сообщал УНИАН, в Ливии функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает мятежный генерал Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи.

12 декабря он приказал начать «решающую битву» для захвата Триполи. 26 декабря Ливия официально запросила военную помощь у Турции.

2 января парламент Турции на внеочередном заседании одобрил отправку турецких военных в Ливию.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Ливии незаконно находятся две тысячи боевиков российской ЧВК «Вагнер» и пять тысяч наемников из Судана, которые поддерживают Хафтара.