В Альянсе надеются, что во время встреч будет согласовано дальнейшее движение.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг не ожидает, что на встречах по вопросам безопасности в Европе, которые проходят в понедельник, 10 января, между представителями США и РФ и состоятся 12 января в рамках Совета НАТО-Россия, будут урегулированы все вопросы и решены все проблемы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием Комиссии Украина-НАТО.

Генеральный секретарь Альянса приветствует тот факт, что сегодня в Женеве начался диалог по стратегической стабильности между США и РФ, и что скоро состоится встреча Совета НАТО-Россия.

"Но я не думаю, что мы можем ожидать, что эти встречи решат все вопросы. Мы надеемся, что сможем согласовать дальнейшее движение, сможем согласовать ряд встреч, сможем согласовать процесс", – заявил Столтенберг.

Читайте такжеГенсек НАТО высказался о компромиссах с Россией в сфере безопасности"Нереалистично ожидать, что, когда мы завершим встречи, запланированные на этой неделе, что проблемы будут решены, но я действительно надеюсь, что обе стороны будут иметь настоящую волю, в том числе российская сторона и сторона НАТО, чтобы участвовать в процессе, который сможет предотвратить новый вооруженный конфликту в Европе", – подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что в НАТО стремятся достичь договоренности о процессе согласования дальнейших действий в рамках следующих встреч.

Как отметил генеральный секретарь Альянса, согласие России принять участие в заседании Совета НАТО-Россия является позитивным сигналом.

В Женеве 9 января состоялись предварительные переговоры США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности".

Напомним, 10 января американские и российские чиновники в Женеве начали встречу в рамках Диалога по стратегической стабильности. Американскую делегацию возглавляет заместитель госсекретаря Венди Шерман, российскую – заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Цель обсуждения – военная деятельность обеих стран и рост напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Справка УНИАН. С конца октября 2021 года в иностранных СМИ неоднократно появлялась информация об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров – 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

7 января Столтенберг подчеркнул, что Альянс не пойдет на компромиссы с Российской Федерацией по поводу будущего членства других стран.

Вас также могут заинтересовать новости: