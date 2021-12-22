Он уверяет, что президент и сектор безопасности и обороны держат ситуацию на контроле.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, который транслировался на телеканале "Рада".

Отвечая на вопрос о том, увеличивается ли количество российских войск у границ Украины, Данилов сказал:

То, что касается непосредственно количества войск... На сегодняшний день то, что мы видим, - это 122 тысячи находится на 200 километров и 143 тысячи 500 военных Российской Федерации - на расстоянии 400 километров в этом радиусе от нашей границы.

Он также отметил, что "ситуация там никогда не была спокойной".

Читайте такжеЛатвия готова предоставить Украине военную помощь в случае вторжения РФ"И президент страны, и весь сектор безопасности и обороны ситуацию держит на контроле. Еще раз подчеркиваю: мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения ситуации, - это не может произойти так мгновенно, условно говоря сегодня, для этого надо готовиться, - мы все это еще отслеживаем", - сказал секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов напомнил, что с 1 января вступает в силу закон "Об основах национального сопротивления". "У нас дополнительно появляются ресурсы. И территориальная оборона, при необходимости, даст обязательно отпор нашему агрессору. Могу сказать, что оружие надо держать смазанным. Желательно им не пользоваться, а в случае необходимости все граждане знают, что надо будет делать", - отметил он.

Возможное наступление РФ

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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