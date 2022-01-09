Госсекретарь США не ожидает прорывов от переговоров США и России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорывов на переговорах США и России по вопросам безопасности.

Об этом он заявил в воскресенье в эфире канала CNN, передает Голос Америки.

"Не думаю, что мы станем свидетелями каких-то прорывов на предстоящей неделе", - сказал Блинкен.

При этом он надеется, что могут быть какие-то сферы, где США и Россия смогут договориться. По словам госсекретаря, любой прогресс на переговорах будет зависеть от действий обеих сторон, также, как и движение к решению проблем должно происходить на взаимной основе.

"У нас будет возможность изложить свои соображения. Русские сделают то же самое, и мы посмотрим, есть ли основания для движения вперед", - сказал Блинкен.

На канале АВС Блинкен подчеркнул, что достижение прогресса будет сложным или даже невозможным в условиях наращивания российского военного контингента возле границ с Украиной.

"Очень сложно увидеть [реальный прогресс] в условиях эскалации, когда Россия приставила пистолет к голове Украины, разместив 100 тысяч военнослужащих у ее границ", - заявил Блинкен.

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В интервью CNN Блинкен предположил, что президент России Владимир Путин хочет восстановить Советский Союз.

"Думаю, что это так. Думаю, что это одна из целей президента Путина - вновь распространить сферу влияния на страны, которые ранее входили в Советский Союз. Как мы уже говорили, это неприемлемо. Мы не можем вернуться к миру, разделенному на сферы влияния. Это был верный путь к нестабильности, к конфликту, к мировым войнам. Мы не будем возвращаться к этому", - сказал госсекретарь США.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В понедельник, 10 января, в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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