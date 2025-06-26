Сообщения СМИ о последствиях атаки "возмутили" Трампа и высокопоставленных чиновников США.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом. До этого дошло на фоне сообщений ряда СМИ о том, что удары по ядерным объектам Ирана не полностью уничтожили его ядерную программу.

Журналисты ссылались на предварительные разведывательные оценки, и их заявления противоречили словам Трампа о результатах атаки. Как сообщили изданию Axios четыре источника, топ-чиновники США и американский президент "возмущены" из-за утечки данных. Неназванный представитель Белого дома заявил, что тем, кто сливает информацию, "объявляют войну".

"ФБР расследует эту утечку. Разведывательное сообщество выясняет, как усилить свои процессы, чтобы не допустить утечки части анализа разведданных, которые имеют "низкий уровень доверия", в СМИ", – сказал изданию источник.

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Что источники говорят об отчетах разведки

Собеседники Axios заявили, что не могут раскрыть больше деталей оценки Разведывательного управления Пентагона (DIA). Однако они добавили, что этот отчет был сделан в течение 24 после взрывов и основывался на обзоре спутниковых снимков, а не на свидетельствах очевидцев разрушений на местах – непосредственно в Иране.

"Это был лишь один ранний "снимок" информации только от одного из 18 агентств, входящих в разведывательное сообщество. Авторы доклада сами признали "низкую достоверность" оценки, которая должна была быть использована как инструмент для принятия решения о том, хочет ли администрация снова бомбить объекты", – добавили источники издания.

Удары США по Ирану

Как известно, ночью 22 июня авиация Соединенных Штатов Америки нанесла удары по трем ядерным объектам Ирана. Как сообщил президент США Дональд Трамп, под атакой были объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. Он утверждал, что все они уничтожены.

О том, что Иран не сможет завладеть ядерным оружием, говорил и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Сам Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. По его словам, эта атака отбросила иранскую ядерную программу на десятилетия назад.

"Этот удар закончил войну. Я не хочу проводить параллели с Хиросимой, я не хочу сравнивать с Нагасаки, но это, по сути, нечто подобное", – заявил американский лидер.

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