На встрече в Женеве американскую делегацию возглавляет заместитель госсекретаря США Венди Шерман, а российскую - заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Американские и российские чиновники в Женеве (Швейцария) начали встречу в рамках Диалога по стратегической стабильности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

Как отмечает телеканал, переговоры представителей США и РФ имеют характер "высоких ставок" и касаются наращивания российских войск у украинских границ, поскольку растет страх возможного российского вторжения.

Встреча началась после месяцев напряженности на украинско-российской границе.

Читайте такжеГенсек НАТО высказался о компромиссах с Россией в сфере безопасности"Соединенные Штаты привержены принципу "ничего о вас без вас", когда речь идет о безопасности наших европейских союзников и партнеров, в том числе об Украине. Мы на всех уровнях объединяемся с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжим это делать в последующие дни и недели", - подчеркнул спикер Госдепартамента.

Как сообщил УНИАН, на встрече в Женеве американскую делегацию возглавляет заместитель госсекретаря США Венди Шерман, а российскую - заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Справка УНИАН. 31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета НАТО - Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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