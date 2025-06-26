Чтобы сегодняшний день прошел удачно, нужно знать о народных приметах.

Для верующих 26 июня 2025 года - повод почтить икону, знаменитую чудесными свойствами. В мире - присоединиться к социальным инициативам, а о том, что сегодня за праздник в нашей стране, знают крымские татары и их знакомые.

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Какой сегодня праздник церковный

При старом календаре верующие восхваляли мученицу Акилину Старшую. Но ПЦУ перешла на новоюлианский стиль, где 26 июня - праздник епископа Иоанна Готфского, преподобного Давида Солунского и Тихвинской иконы Божьей Матери.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей истории были прославленные личности, родившиеся 26 июня. Среди них упомянуть стоит этнографа Василия Тарновского, писателя Василия Бережного, художницу и декоратора Нинель Гаркушу, музыканта Василия Васильцива.

Официальный праздник сегодня в Украине - это День крымскотатарского флага. После временной оккупации полуострова празднование проходит на материковой части страны. В городах торжественно поднимают флаг, а в Киеве проводят акции и пробеги в знак солидарности с татарским народом.

Какой сегодня праздник в мире

В мире также были выдающиеся именинники этого дня - физик Уильям Томсон, писательница Перл Бак, дирижер Клаудио Аббадо, певец Ману Чао, певица Ариана Гранде, актрисы Обри Плаза и Дженнет Маккарди.

ООН проводит День поддержки жертв пыток и День борьбы с употреблением и распространением наркотиков. Есть также международные праздники сегодня - День косметолога, День изобретения зубной щетки и День шоколадного пудинга.

Какой праздник 26 июня в народе

Наши предки называли эту дату Давид Земляничник и посвящали сбору ягод. Верили, что если натощак съесть горсть клубники, то до конца года человек ничем не заболеет.

Верующие, которые знают, какой сегодня церковный праздник, могут помолиться Тихвинской иконе о лечении недугов, крепком здоровье детей, укреплению отношений между супругами или родителями и детьми.

Что нельзя делать сегодня

Народная мудрость после многолетних наблюдений за природой составила приметы об этом дне:

уродилось много черешни - к морозной зиме;

ударила жара - задержится ещё на 4 недели;

оводы стали агрессивнее - к непогоде;

радуга после дождя сулит потепление.

Чтобы не навлечь на себя неприятности, запрещено в праздник сегодня одалживать деньги, сплетничать, лгать и давать обещания, в выполнении которых не уверены.

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