Ученые выяснили, что термиты достигли самых южных массивов суши 127 миллионов лет назад.

В раннем меловом периоде юго-восточная Австралия была одной из ближайших к Южному полюсу земель. Здесь зимой ночь длилась три месяца, а летом столько же времени длился день, пишет The Conversation.

Исследование ученых позволяет узнать новые подробности о лесах Австралии более 120 миллионов лет. В частности, выяснилось, что уже тогда термиты прогрызали гниющие деревья, что является первым упоминанием об этих насекомых, обитающих в полярном регионе.

По словам ученых, термиты играют ключевую роль во многих экосистемах, высвобождая питательные вещества, содержащиеся в мертвых растениях. Они значительно ускоряют разложение упавших деревьев в лесах.

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Ученые заверили, что роль термитов в древних полярных лесах штата Виктория была очень важной, поскольку естественное разложение древесины в холодных условиях происходит очень медленно. Эти насекомые могли процветать в течение длительных периодов темноты.

Исследователи обнаружили древний термитник недалеко от прибрежного города Инверлох в юго-восточной части штата Виктория. Он сохранился в 80-сантиметровом куске окаменелого бревна.

После анализа этого термитника выяснилось, что он является самым древним в истории Австралии. Вероятно, это также самое большое деревянное гнездо термитов со времен динозавров.

Ученые поделились, что их ископаемые следы показали, что термиты достигли самых южных массивов суши 127 миллионов лет назад. Это означает, что эти насекомые к тому моменту распространились по всей Земле.

Помимо этого исследование ученых доказало, что полярные леса Австралии не были покрыты льдом, поскольку современные термиты не переносят длительного замораживания. Их присутствие в регионе свидетельствует о относительно мягких полярных зимах со средней температурой воздуха около 6°C

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