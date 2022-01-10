Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть два пути решения ситуации вокруг Украины.
Об этом он написал в Twitter.
"Сегодня у Украины есть два пути: путь диалога и дипломатии для разрешения наших разногласий и предотвращения конфронтации, и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию", - написал он.
Также он подтвердил готовность США ввести масштабные санкции, если Россия возобновит свою агрессию против Украины.
Читайте такжеВ НАТО сделали жесткое заявление о компромиссах с РФ и будущем членстве УкраиныРанее Блинкен сказал, что Соединенным Штатам будет сложно достигнуть прогресса в переговорах с Российской Федерацией в условиях наращивания российского военного контингента возле границ с Украиной.