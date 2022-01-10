Блинкен подтвердил, что Соединенные Штаты готовы ввести санкции в случае агрессии РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть два пути решения ситуации вокруг Украины.

Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня у Украины есть два пути: путь диалога и дипломатии для разрешения наших разногласий и предотвращения конфронтации, и путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию", - написал он.

Также он подтвердил готовность США ввести масштабные санкции, если Россия возобновит свою агрессию против Украины.

Читайте такжеВ НАТО сделали жесткое заявление о компромиссах с РФ и будущем членстве УкраиныРанее Блинкен сказал, что Соединенным Штатам будет сложно достигнуть прогресса в переговорах с Российской Федерацией в условиях наращивания российского военного контингента возле границ с Украиной.

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