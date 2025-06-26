Пройдет немного времени, и ледники в Европе останутся разве что в Скандинавии.

Знаменитые ледники Швейцарии все больше напоминают швейцарский сыр, известный своим огромными дырами. Похоже, что глобальное потепление быстро уничтожает последние вечные снега на юге Европы. Об этом пишет The Independent.

Плачевное состояние швейцарских ледников резко проявилось несколько недель назад, когда оползень с альпийской горы затопил деревню Блаттен. Ледник, который удерживал каменную массу у вершины, настолько ослаб, что больше не мог служить защитным барьером.

Отмечается, что отступление швейцарских ледников наблюдается уже примерно 170 лет, с некоторыми периодами накопления массы. Но с 1980-х годов ледники начали таять уже стабильно, и последние годы, особенно 2022-й и 2023-й годы, были худшими, говорят специалисты.

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Обычно "здоровый" ледник сочетает в себе две уравновешенные тенденции, которые заставляют его двигаться: на больших высотах осадки в виде снега добавляют ему массы, которая медленно движется по горным склонам вниз, где эта масса постепенно тает. Однако глобальное потепление ускоряет темпы таяния льда в ледниках и поднимает планку высоты, на которой начинается процесс таяния.

Это приводит в частности к тому, что ледник начинает таять прямо на месте и перестает двигаться из-за ослабления давления верхних слоев массы на нижние. Это отсутствие динамической регенерации является наиболее вероятным объяснением появления "дыр" голой земли в теле ледника.

"Несколько лет назад эти дыры не были так хорошо известны, но сейчас мы видим их чаще. Это швейцарский сыр, в котором повсюду появляется все больше дыр, и эти дыры разрушаются - и это не хорошо для ледника", - рассказал эксперт из группы мониторинга ледников Маттиас Хусс.

Ричард Элли, профессор геологических наук и гляциолог (эксперт по ледникам) из Университета штата Пенсильвания (США), отметил, что сокращение ледников имеет большое влияние на сельское хозяйство, рыболовство, уровень питьевой воды и пограничную напряженность, когда речь идет о трансграничных реках.

"Наибольшее беспокойство относительно горных ледников могут вызвать проблемы с водой - сейчас сокращающиеся ледники поддерживают летние потоки [рек], но, когда ледники исчезнут, останутся только аномально низкие потоки", - сказал он.

Для Швейцарии исчезновение ледников будет означать также и определенные потери в энергетической отрасли: альпийская страна получает подавляющее большинство своей электроэнергии от гидроэлектростанций, работающих на ее озерах и реках, и масштабное таяние ледников может поставить это под угрозу.

Изменение климата: последние новости

Как писал УНИАН, одним из тревожных проявлений глобального потепления становится сокращение площади облачного покрова над планетой. Облака отражают часть солнечной энергии обратно в космос. Поэтому чем меньше облаков на небе, тем более быстрыми темпами нагревается планета.

Также мы рассказывали, что при условии, если темпы глобального потепления сохранятся на текущем уровне, уже в конце века климат в Харькове может быть таким, как сегодня на Херсонщине. А сам юг Украины может оказаться под водой из-за подъема уровня моря в результате таяния льда на полюсах Земли.

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