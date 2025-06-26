Французский президент отметил, что война РФ против Украины – это уже третья война, которую Россия ведет в Европе.

Странам Европы уже сейчас нужно определиться с условиями для возобновления контактов с Россией в будущем.

Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге. Его выступление транслировал телеканал France24.

"Все мы должны определить, в какой степени мы готовы защищать себя, и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас, чтобы мы могли достичь более широкого ощущения безопасности", – пояснил французский президент.

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Он отметил, что это потребует единства и совместных усилий. Учитывая это, по словам Макрона, между европейскими странами не должно быть никаких коммерческих войн.

Французский президент подчеркнул, что российская угроза является реальной. Он напомнил, что война РФ против Украины – это уже третья война, которую Россия ведет в Европе.

"Эта агрессия дала нам понять, что то, что мы делаем – нелогично. Поэтому мы перевооружаемся", – добавил Эммануэль Макрон.

Другие заявления мировых политиков о России

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил, что территориальные амбиции российского диктатора Владимира Путина не ограничиваются только Украиной. При этом он считает, что глава Кремля хотел бы завершить войну против Украины.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что угроза атаки со стороны России является реальной. Он акцентировал, что несмотря на войну, которую РФ ведет против Украины, россияне "наращивают вооруженные силы и реорганизуют их такими темпами, что через три, пять или семь лет они могут быть готовы к нападению на НАТО".

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