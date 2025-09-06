Гарантии безопасности для Украины: Европа признала, что не справится без США, - Bloomberg

Отчет IISS указывает на нехватку у Европы собственной разведки и противоракетной обороны, что делает ее зависимой от американских систем Patriot и спутников.

Европа признает критические военные пробелы и полагается на США для гарантий безопасности Украины, пишет Bloomberg.

Европейские лидеры предупреждают, что без американской поддержки континент не сможет обеспечить ни безопасность Украины, ни собственную оборону перед угрозой со стороны России.

Европейские страны, признавая ограниченность собственных военных возможностей, призывают США оставаться ключевым партнером в сфере обороны. Самые большие проблемы - это отсутствие космической разведки и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в отчете Международного института стратегических исследований (IISS).

Видео дня

"Без глаз ты слепой"

Вашингтон обеспечивает большую часть разведывательных и наблюдательных ресурсов НАТО, включая спутники. Замена этих возможностей будет стоить Европе около 4,8 млрд долларов.

"Это должно быть частью соглашения, потому что... без глаз ты слепой", - заявила Вероника Стромсикова, директор по вопросам безопасности МИД Чехии.

Европейцам также не хватает собственных систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты. Почти исключительно эту задачу выполняют американские комплексы Patriot.

На Пражском оборонном саммите генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул: европейским союзникам необходимо в пять раз увеличить количество систем противовоздушной обороны.

"Одних только денег не может обеспечить безопасность, нам нужны возможности: реальная огневая мощь, тяжелые металлы, а также новые технологии", - подчеркнул Рютте.

Министр обороны Швеции Пал Йонсон добавил: "Мира в Украине не будет, пока мы не активизируемся, не увеличим пакеты оборонной поддержки и не усилим санкции против России".

Коалиция поддержки Украины

26 из 35 стран коалиции уже пообещали внести свой вклад в гарантии безопасности для Украины - через войска, технику или обучение. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, окончательное решение о роли США будет принято в ближайшие дни.

Президент Финляндии Александер Стубб передал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре призвал европейцев оказывать "усиленное экономическое давление на Россию и Китай".

"Мы зависим от американской помощи"

Несмотря на рост расходов на оборону, европейские лидеры признают: континент самостоятельно не сможет заставить Кремль сесть за стол переговоров.

"Сейчас мы не можем оказать достаточное давление на Путина, чтобы он прекратил эту войну. Мы зависим от американской помощи", - заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Гарантии безопасности для Украины

26 стран готовы поддерживать безопасность Украины. Президент Зеленский добавил, что, по его мнению, гарантии безопасности должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий.

Дипломаты на условиях анонимности рассказали "Радио Свобода", что из 21 государства, которые готовы работать над гарантиями безопасности для Украины, 10 выразили готовность отправить своих солдат на украинскую территорию после завершения боевых действий. Указывается, что Германия пока думает, какую позицию занять, потому что на участие в миротворческой миссии требуется согласие парламента. По предварительным данным, европейская миссия в Украине может насчитывать 25-30 тысяч военных.

Вас также могут заинтересовать новости: