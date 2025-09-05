Зеленский: Гарантии безопасности для Украины должны действовать до завершения боевых действий

По состоянию на сегодня 26 стран выразили готовность поддерживать безопасность Украины, добавил украинский лидер.

Гарантии безопасности для Украины должны заработать немедленно, не дожидаясь остановки боевых действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Rai.

"Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий", - сказал президент.

Речь идет не только о военной поддержке Украины, но и об экономических гарантиях, добавил Зеленский. По его словам, 26 стран выразили готовность поддерживать безопасность Украины, и это "важный шаг вперед".

Гарантии безопасности для Украины

По данным СМИ, в Украине могут развернуть до 30 тысяч иностранных военных. Об этом якобы договорились 4 сентября союзники Украины на заседании "Коалиции желающих".

Кроме того, сказано, что из 21 одного государства, которые готовы работать над гарантиями безопасности для Украины, 10 соглашаются отправить своих солдат на украинскую территорию после завершения боевых действий. В частности, пойти на такой шаг могут Великобритания и Франция, Нордические страны и государства Балтии, Нидерланды и Австралия.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть не только для Украины, но и для России. При этом он заверил, якобы РФ "будет в полном объеме соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты". В то же время, по его словам, с Россией пока "на серьезном уровне" никто не обсуждал таких договоренностей.

