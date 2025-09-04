Неназванные дипломаты отметили, что в течение последних недель дискуссии продвигаются более интенсивно.

В Париже 4 сентября состоялось заседание "коалиции желающих", где лидеры договорились усиливать обороноспособность Украины. Как рассказали "Радио Свобода" проинформированные источники в дипломатических кругах стран-членов ЕС, конкретные шаги пообещали более 20 стран.

Неназванные дипломаты отметили, что в течение последних недель дискуссии продвигаются более интенсивно. Кроме того, сказано, что из 21 одного государства, которые готовы работать над гарантиями безопасности для Украины, 10 соглашаются отправить своих солдат на украинскую территорию после завершения боевых действий. В частности, пойти на такой шаг могут Великобритания и Франция, Нордические страны и государства Балтии, Нидерланды и Австралия.

Собеседники журналистов добавили, что Германия пока обдумывает, какую позицию занять. Основная причина заключается в том, что на участие в миссии требуется согласие немецкого парламента. Руководство страны не уверено, каким будет результат.

Не готовы отправлять свои солдат в Украину и в соседней Польше. Зато, по словам дипломатов, страна может стать логистическим хабом для западных сил сдерживания.

В то же время непонятно, какую роль в гарантиях безопасности будут играть Соединенные Штаты Америки. Предварительно, это могли бы быть разведывательные возможности и прикрытие миссии с воздуха.

Отмечается, что ведущую роль в обеспечении безопасности Украины на море будет играть Турция. В свою очередь, Великобритания и Франция сосредоточатся на суше. А о безопасности в небе позаботится многонациональный контингент.

Собеседники "Радио Свобода" говорят, что, по предварительным данным, европейская миссия в Украине может насчитывать 25-30 тысяч военных. Однако эти цифры могут измениться.

"Положительно удивлен передовым характером военного планирования и обещаниями относительно войск, которые Великобритания и Франция получили для сил поддержки, воздушного патрулирования и морских миссий по разминированию. Есть конкретные подсчеты количества войск, которые уже имеют, но все говорят, что это зависит от мирного соглашения, роли США и, во многих случаях, одобрения парламентов", – сказал один из источников.

В то же время функция западных войск окончательно не согласована. Это может быть просто тренировочная миссия, которая будет находиться в крупных городах на западе и в центральных регионах страны. Под вопросом остается и то, какой может быть реакция европейских военных на возможные провокации со стороны РФ. Пока непонятно, как они будут действовать в случае, если по ним будет открыт огонь.

Западные военные в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран согласились отправить или финансировать миротворцев в Украине. По его словам, также страны Европы хотят предоставить Украине возможность усилить армию, чтобы она могла сдерживать потенциальную агрессию в будущем.

"Сегодня 26 стран формально ангажировались прислать или силы контингента в Украину, или внести определенные средства для поддержания этой коалиции, для обеспечения безопасности Украины на море, или в небе. Это силы не для того, чтобы вести войну против России, а гарантировать мир. И также послать стратегический сигнал, чтобы предотвратить возобновление боев", – сказал французский лидер.

