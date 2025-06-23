21 июня Кит Келлог, спецпредставитель США, посетил "забаненную" для всего цивилизованного мира Беларусь. Встреча с Лукашенко состоялась в показательно дружеском тоне - с объятиями, шутками и всем этим всем. Но с очень серьезными глазами, которые не дают шансов ошибиться, что это лишь игра на публику.

Ни о каком "потеплении" речи пока не идет, а главная цель визита - обмен позициями.

А главная "публика" здесь - Путин и Си. Именно ради них этот "спектакль" задумывался с выводом на несколько часов Лукашенко из дипломатической изоляции.

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Зачем это Лукашенко понятно - он желает как-то уменьшить свою экстремальную зависимость от Кремля, который давит все больше со своими милитаристскими планами. О чем говорили спецпредставитель США и самопровозглашенный президент РБ - немного приоткрывают завесу тайны белорусские государственные ресурсы и западные СМИ.

Так, в Беларуси было заявлено, что темой визита будет "международная проблематика и в целом ситуация в мире, региональная тематика и белорусско-американские отношения". Reuters же повторил то, что обсуждалось перемирие между Украиной и РФ, что и было указано как повод для визита.

Но потом стало известно, что говорили Келлог с Лукашенко 6 часов. Учитывая крайне ограниченные возможности Лукашенко влиять на Путина (в их "дуэте" все как раз наоборот - здесь только Кремль может диктовать свои условия), вряд ли все это время было посвящено "посредничеству" Минска между Киевом и Москвой. Потому что, собственно, никакого посредничества нет и никто из украинских чиновников в здравом уме и памяти не поедет на территорию, полностью подконтрольную агрессору.

Так зачем вообще визит и о чем можно говорить 6 часов, если не о "мирных" переговорах? О войне, конечно. Речь о милитаризации РБ россиянами под предлогом масштабных военных учений "Запад-2025", которые охватят почти всю территорию Беларуси и приграничные регионы РФ.

Более того, в РБ якобы везут ядерку, "Орешник" и псевдогиперзвуковые "Кинжалы". И именно под "Запад-2025". По крайней мере, как иначе трактовать заявления госсекретаря Совета безопасности РБ Вольфовича, что "Орешник" и "Кинжалы" появятся в РБ "в ближайшее время"? Само это заявление было распространено 19 июня. Как раз тогда в СБ внезапно собирался и Кэллог. Совпадение?

Стоит добавить, что именно после таких учений россияне напали на Украину в 2022 году. На этот раз украинская дипломатия и разведка тоже "бьет тревогу" и крайне настойчиво рекомендует балтийцам, полякам и НАТО в целом быстро готовиться для возможных военных провокаций со стороны РФ-РБ.

Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил еще 2 июня в Вильнюсе на встрече лидеров "Бухарестской девятки" и НАТО, что ситуация крайне угрожающая.

"Спросите вашу разведку, что РФ планирует этим летом в Беларуси. Если они достаточно смелы, чтобы готовить атаки оттуда, то нам нужно больше силы вместе, чтобы мы могли остановить эту войну и предотвратить ее распространение", - сказал он, намекая на попытку РФ "разморозить" вновь северный фронт для войны против Украины.

Это было не первое такое заявление - едва ли не все украинские спикеры, включая ГУР, "анонимных украинских чиновников" (как вот в статье Financial Times о "захвате Балтики за 7 дней") и самого президента Украины, с самого начала года говорят об угрозе именно от "Запад-2025". Но они не дают ответа, куда именно будет направлен удар - против Украины или против Польши с Литвой.

Именно в результате этого дипломатического давления со стороны Украины Литва и другие страны региона сняли запрет на противопехотные мины и начали минировать границу, рыть укрепления, а немцы даже сообщили еще 1 апреля, что увеличат свою противотанковую бригаду в Литве до 5 тысяч человек - но не сразу, а... до 2027 года.

То есть, в Европе не верят в нападение Кремля на страны НАТО, но готовятся, на худой конец, к "гибридным" атакам.

Впрочем, для перестраховки, все же будут проводить в регионе и свои учения, для чего в приграничье стягивают силы к тем, что уже там некоторое время "учатся".

В контексте "гибридных атак" стоит добавить, что все это происходит на фоне послевыборного кризиса в Польше, когда Верховный суд решает быть ли перевыборам (а следовательно и протестам кандидата, которого уже объявили победителем).

Также наблюдается возобновление активности пророссийских сил в балтийских странах, которые специально провоцируют местные органы власти на силу против себя заявлениями в парламенте или другими акциями в пользу Кремля. Для "защиты русского языка и этнических русских" армия РФ и может нанести удар, как это было с Украиной.

То, что подавляющее большинство "русскоязычных" (а на самом деле двуязычных, ведь украинским владеют все украинцы) стало на защиту Украины, активно донатило на ВСУ и волонтерило в 2022 году, что стало одним из факторов провала российского "блицкрига" малыми силами, традиционно не учитывается Кремлем в новых расчетах.

Почему? Потому что это лишь повод для агрессии от роспропаганды. На самом деле вся борьба идет за территории и язык там дело совсем не главное. Но как повод - другое дело. Именно его РФ себе сейчас формирует в балтийских странах. А заодно и ставит ПВО на северо-западе Санкт-Петербурга (в сторону Балтики), восстанавливает там бомбоубежища, госпитали и прочее, готовясь к настоящей войне.

Белорусы демонстрируют, что не хотят худшего и поэтому даже отводят учения от украинской границы (что автоматически делает их ближе к границе северо-западной - к Балтике и Польше). Путин же, судя по всему, настаивает именно на учениях у границы Украины, чтобы заставить нас оттягивать войска. То есть, между Путиным и Лукашенко появилась хоть маленькая, но трещинка - или щелочка, через которую Рубио с Келлогом и пытаются "пролезть".

Кэллогу важно понять, какие же планы Кремля на сентябрь и что об этом думает сам Лукашенко, чтобы, возможно, усилить эти противоречия между ним и Кремлем, предоставляя именно Минску какие-то уступки по санкциям в обмен на то, что Лукашенко будет "буксовать" путинскую эскалацию в регионе. Угрозу эскалации все стороны воспринимают максимально серьезно.

Это не означает однако, что война на Балтике обязательно произойдет и обязательно в сентябре 2025 года. В 2021 году Кремль так же накапливал войска, но напасть на Украину тогда не решился под давлением США. Однако пытался те угрозы "монетизировать" в виде уступок по санкциям и "демилитаризации" Украины, отступления НАТО с восточного фланга и др. Вот когда эти угрозы не сработали он и решился на нападение.

Чтобы выяснить, это только угрозы или реальная подготовка к новой агрессии, Кэллога и отправили в СБ.

Но есть и другие мотивы встречи. В частности, Кэллог дает Лукашенко шанс на то, чтобы как-то "отпетлять" от этой эскалации и начать снова играть свою игру, как это было до 2020 года. Дает шанс, пока еще не поздно. И Лукашенко на это откровенно с радостью реагирует - отпускает политических заключенных в знак доброй воли, потому что стать "чужим флагом" для Кремля он не очень желает.

Речь о том, что "гибридные" атаки РФ всегда проводит именно "под чужим флагом", маскируясь под "зеленых человечков" или еще кого-то. А какие есть "кандидаты" на эту роль возле Сувалок? Конечно, никаких - только подставлять под удар НАТО Беларусь и лично Лукашенко, который уже потом "в ответ" должен будет позвать на помощь Кремль (по российским и советским методичкам - они всегда приходят только "в ответ"). Кэллог пытается "оторвать" усатого "щенка" от путинской "груди" (но тщетно).

Понимая риски, Лукашенко действительно в последние месяцы очень нарастил международную активность. В частности, он очень хочет усиления отношений с КНР как противовес Кремлю. А это тоже тема для Келлога и Трампа - ведь где есть Китай как главный конкурент США, там сразу появляются американские посланцы, которые разными способами пытаются "уговорить" эти страны этого не делать.

Вероятно, что китайская тема тоже была упомянута во время этих шестичасовых переговоров в Минске. Но не в качестве "посредничества" между США и КНР через Лукашенко (у них и без того коммуникация неплохая, когда надо), а именно в контексте китайского влияния. Вашингтону, как ни парадоксально, "удобнее" чтобы РБ была "под" Кремлем, а не "под" Поднебесной.

Это продолжение курса Помпео из предыдущей каденции Трампа. Так, в 2020 году Келлог, вероятно, уже посещал Минск в составе американской делегации. И именно поэтому отправился сейчас, чтобы восстановить тот контакт с Лукашенко.

А почему эти переговоры никак не заблокировал Кремль? Потому что у него свой интерес. Путин хочет выйти из все менее комфортного Стамбула и избавиться от Турции как посредника. Ведь противоречий с Эрдоганом все больше - и по Сирии, и по Азербайджану с Кавказом в целом, и по газовому хабу с Газпромом (который окончательно сорвался), и по Ливии с Хафтаром (которого активно вооружает Кремль), и т.д.

Мотивов для встречи много, но результативность ее достаточно низкая. Потому что ее цель - обмен мнениями и намерениями, а не достижение каких-то соглашений. Однако эта информация несомненно будет предоставлена партнерам США на саммите НАТО в Гааге в конце июня, что и станет поводом для дальнейших действий.

Стоит также добавить, что и у самого Путина вряд ли есть четкий план относительно того, на кого потом собранные в СБ войска направлять и эскалировать ли вообще. У него всегда куча планов, но нападает он на того, кого считает самым слабым. Если со стороны украинской границы шансов для успеха он не увидит, то это точно будет не восстановление Северного фронта. Но это же касается и НАТО. Поэтому сейчас можем лишь фиксировать, что РФ активно милитаризирует РБ - а там будет действовать "на авось", в надежде на благоприятный хаос у кого-то из соседей Беларуси.