Генсек Альянса добавил, что путь Украины в НАТО остается необратимым.

Украина получит более 35 миллиардов евро дополнительной помощи в сфере безопасности на следующий год. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед началом ежегодного саммита альянса, который состоится в Гааге.

"Я могу объявить, что теперь, согласно новым оценкам, наши европейские и канадские союзники активизировались и предоставят Украине более 35 миллиардов евро дополнительной помощи в области безопасности на следующий год", – цитирует его слова Politico.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что путь Украины к вступлению в НАТО остается "необратимым", несмотря на публичные заявления администрации Трампа о том, что разрушенная войной страна не вступит в Альянс.

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По словам генсека, НАТО по-прежнему "решительно пытается оказать помощь Украине", даже несмотря на то, что поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякла. Он добавил, что в Альянсе есть согласие по этому вопросу.

"Именно по этой причине, я думаю, в прошлом году в Вашингтоне союзники по НАТО согласились с тем, что для Украины существует необратимый путь вступления в НАТО. Это верно и сегодня, и будет верно в четверг после этого саммита", – констатировал он.

Украина и НАТО

Как известно, 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Президент Владимир Зеленский тогда акцентировал, что Украина уже доказала свое соответствие стандартам Альянса.

Ряд стран выступают против вступления Украины в блок. Среди них, в частности, США.

СМИ писали, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге Европа пойдет на уступки Трампу касательно Украины. По данным журналистов, было принято решение об отказе от проведения заседания Совета Украина-НАТО.

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