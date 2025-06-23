По словам главы СБУ, за убийство журналиста ФСБ обещала гонорар в размере 400 тысяч долларов.

Покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона в Киеве готовили две группы агентурной сети ФСБ. Детали рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами.

"У Дмитрия Гордона очень большая аудитория. Его смотрят и прислушиваются и в России, и на временно оккупированных территориях... Он выражает проукраинские взгляды искренне и откровенно, которые "натягивает" россиянам на головы. Наш Гордон их тригерит конкретно. Путинский режим считает его главным пропагандистом Украины", - сказал он.

По его словам, первую преступную группу возглавлял бывший нардеп-регионал с Полтавщины, который на сегодня уже заключен. Он не назвал фамилию, но ранее источники УНИАН сообщали, что это Виталий Грушевский.

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"Он осуществлял визуальное наблюдение, ФСБ его инструктировало, также подтянул несколько помощников. Среди них были, кстати, журналисты, но они не были в полноте на контакте с ФСБ, хотя выполняли отдельные задачи. А в дальнейшем пошли на сделку, дали нам подробные показания", - рассказал Малюк.

Он добавил, что ликвидировать Гордона хотели с помощью самодельного взрывного устройства или ракетно-шахетного удара.

"Они занимались этим долго. Для наблюдения задействовали, в том числе, технические средства, видеорегистраторы (напротив офиса запарковали машину с видеорегистратором в онлайне). Следили, когда Дмитрий приезжает и уезжает. "Топтались" рядом с его домом, и для нас, как для профессионалов, это было на поверхности", - отметил глава СБУ.

Параллельно работала другая группа - дагестанское этнонациональное воровское сообщество, добавил Малюк. По его словам, лидер этой группы находится в розыске в России - ему создали соответствующую легенду.

"Его отправили сюда задолго до полномасштабной войны. Он все время выполнял задачи ФСБ, делал это очень профессионально, очень законспирировано. В Украине вступил в отношения с дочерью бывшего высокопоставленного чиновника МВД для того, чтобы расширить свои возможности. Россия дала ему деньги, чтобы он организовал службу такси для прикрытия и слежки за объектами, оборудовав все машины видеорегистраторами", - рассказал глава СБУ.

Он разрабатывал маршруты движения Гордона, места пребывания и проживания, способы и орудия возможной ликвидации, подыскивал для одного из вариантов ликвидации мотоцикл, рассказал Малюк:

"Если Дмитрий был бы один, то планировали убить коротким пистолетом, если с охранником - то длинным оружием, то есть автоматом, а тогда добить пистолетом".

По словам главы СБУ, эту группу также задержали, они дают показания. Лидер группировки признал факт сотрудничества со спецслужбами РФ и подготовку покушения на Гордона. За убийство журналиста ФСБ обещала гонорар в размере 400 тысяч долларов.

Дмитрий Гордон - что сообщалось о подготовке покушения

Как писал УНИАН, в сентябре 2024 года стало известно о разоблачении агентурной сети ФСБ во главе с экс-регионалом, которая готовила покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Эта агентурная сеть занималась разведывательной и диверсионной работой на территории Украины. Она имела иерархическую структуру с четко распределенными ролями. Кроме экс-нардепа туда входили: исполнитель диверсий, поставщик взрывных устройств и агент, которая специализировалась на внешнем наблюдении.

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