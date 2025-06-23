На фоне перекрытия Ормузского пролива Ираном высока вероятность перебоев в поставках нефти и газа.

В течение последних нескольких дней в Украине подскочили цены на бензин. И, по некоторым прогнозам, они могут достичь 72 гривень за литр.

На фоне обострения на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива Ираном, есть высокая вероятность перебоев в поставках нефти и газа, о чем говорится аналитической записке инвестиционного банка Goldman Sachs, которую проанализировало Reuters. Прогнозируется, что цена на нефть Brent может вырасти до 110 долларов за баррель.

И если цена на нефть будет выше $100 за баррель, цены на бензин в Украине вырастут. Ожидаемый прирост – от 10 до 20%, то есть до 72 гривень за литр, пишут "Факты".

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"Если условно взять 100 долларов за баррель марки Brent, то ориентировочная стоимость топлива на украинских заправках будет примерно такой: сегодня мы имеем около 60 гривень за литр при цене 77 долларов за баррель. Если добавить еще 10-20% к цене, это даст ориентировочно плюс 10-12 гривень. То есть получим около 72 гривень за литр. Но это очень маловероятно", – отметил в комментарии изданию экономический эксперт Олег Пендзин.

Продажа бензина в Украине

Несколько дней назад Верховная Рада временно отменила штрафы за отсутствие в бензине не менее 5% биоэтанола. Также на время были отменены штрафы для оптовых продавцов за непредоставление информации о содержании биоэтанола в проданном бензине.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин рассказал УНИАН, что украинское правительство обсуждает возможность временного возобновления продажи бензина стандартов Евро 0-2. Это бензины с высоким содержанием серы и других примесей. По его словам, недавно РФ атаковала Кременчугский НПЗ, который обеспечивал сырьем половину рынка топлива. Ремонт будет длительным, говорит Леушкин.

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