Рассматриваются несколько вариантов будущего, но эксперты отмечают, что действовать нужно уже сейчас.

Президент США Дональд Трамп продолжает оказывать давление на Украину, чтобы та уступила России оккупированные территории для окончания полномасштабной войны. Параллельно США угрожают выйти из переговорного процесса, если соглашение вдруг окажется слишком трудным.

Это вызывает тревогу в Европе, где начинают задумываться, как восполнить возможный пробел в поддержке Украины, пишет The Associated Press.

Сможет ли Украина воевать без поддержки США

Дипломаты и эксперты рассматривают различные сценарии на случай, если США откажутся от поддержки Украины. Среди них — прекращение прямой помощи Украине при сохранении возможности передачи американской разведки и оружия через европейские страны, либо полный запрет на экспорт любых американских технологий, включая компоненты и программное обеспечение в европейском вооружении.

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Отказ США от военной поддержки может создать серьёзные трудности для Европы, считают аналитики. Способность Киева продолжать борьбу будет зависеть от политической воли Европы и от того, насколько быстро удастся компенсировать американский пробел. "Если бы это было легко, Европа уже бы действовала без Америки", — сказал один европейский дипломат на условиях анонимности.

Откуда взять деньги

С момента вступления Трампа в должность ни один новый пакет помощи Украине от США не был одобрен, хотя европейские страны в совокупности уже предоставили больше помощи, чем Вашингтон.

СМИ пишет, что Европа предоставила около $157 млрд — на $26 млрд больше, чем США. Однако в военной помощи Америка всё ещё опережает европейцев. При этом способы найти средства существуют, включая конфискацию замороженных российских активов.

Можно ли заменить американские системы вооружения

Только в апреле в результате российских ракетных ударов погибли как минимум 57 украинцев. Сообщается, что без американских систем ПВО Patriot потери от российских атак были бы "неизбежно" выше.

Франция и Италия предоставили Украине систему ПВО Aster SAMP/T, но, по словам старшего научного сотрудника по военной авиации в Международном институте стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, "вопрос не в качестве, а в количестве" — у США значительно больше производственные мощности и запасы.

Эксперты отмечают: учитывая резкость и непредсказуемость внешней политики Трампа, нельзя исключать ни один сценарий, касающийся США. Наихудший вариант — запрет на экспорт американского оружия и технологий в Украину. Это помешает европейским странам, таким как Германия, передавать Киеву даже то вооружение, что содержит американские компоненты. Такой шаг серьёзно ослабит способность Европы поддерживать Украину и радикально изменит отношения США с союзниками.

"Одно дело, если США перестают быть союзником. Другое — если они становятся противником", — отметил спецсоветник Фонда стратегических исследований в Париже Франсуа Эсбур.

Рухнет ли Украина без поддержки США

Даже если Трамп откажется от поддержки Украины, или если Киев отвергнет его условия и продолжит борьбу при поддержке Европы, это не обязательно приведёт к "краху Украины". Однако, по словам Эсбура, жертв почти наверняка станет больше — особенно если США откажутся от предоставления систем ПВО и обмена разведданными.

Это означает, что Европа должна больше инвестировать в оборону, координировать усилия по наращиванию производства вооружений и укреплять доверие для обмена разведкой.

"Речь идёт не о следующих двух месяцах или двух годах. Речь идёт о следующих двух десятилетиях", — заключил эксперт Томас Гомар.

Другие новости о поддержке Украины

Ранее УНИАН сообщал, что США сократили поддержку Украины в кибербезопасности. Контракты с десятками специалистов, которые оказывали техническую помощь по кибербезопасности на сотнях объектов по всей Украине, были отменены или приостановлены.

Кроме того, госсекретарь США заявил, что США потратили уже слишком много времени и средств на поддержку Украины. "Эта война не имеет военного решения... Ни у одной из сторон нет стратегического потенциала", - сказал он.

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