Названы 10 недорогих кроссоверов с пробегом, которые ощущаются на миллион долларов

В наше время многие автопроизводители выпускают кроссоверы. Поэтому трудно определиться, какие модели стоит купить.
В Top Speed назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 35 000 долларов. По словам экспертов, эти модели ощущаются на миллион долларов.
ТОП-10 лучших недорогих кроссоверов с пробегом:
- Acura RDX (2023 года выпуска)
- Lexus RX 450h (2020 года выпуска)
- Audi A4 allroad (2022 года выпуска)
- Lexus NX 350h (2022 года выпуска)
- Lexus UX 250h (2024 года выпуска)
- Lexus RX 450h (2017 года выпуска)
- Audi A4 allroad (2019 года выпуска)
- Lexus NX 300h (2019 года выпуска)
- Lexus UX 250h (2020 года выпуска)
- Acura RDX (2018 года выпуска)
Лучшим кроссовером в своем ценовом сегменте признали Acura RDX 2023 года выпуска. По словам экспертов, эта модель предлагает роскошный интерьер и спортивный дизайн экстерьера.
Также в издании похвалили Acura RDX за высокий уровень практичности и приятную управляемость. Главным недостатком кроссовера назвали то, что он доступен исключительно с одним двигателем.
Какие другие автомобили рекомендуют эксперты
Ранее были названы 5 автопроизводителей, чьи модели редко нуждаются в ремонте. По словам экспертов, автомобили от этих брендов не требуют высоких затрат на обслуживание.
Кроме того, эксперты определили 15 подержанных автомобилей, которые хорошо продаются. Они заверили, что с этими моделями будет значительно меньше проблем.