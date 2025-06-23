Названы 10 недорогих кроссоверов с пробегом, которые ощущаются на миллион долларов

Лидером рейтинга стал японский премиальный кроссовер.

В наше время многие автопроизводители выпускают кроссоверы. Поэтому трудно определиться, какие модели стоит купить.

В Top Speed назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в США менее чем за 35 000 долларов. По словам экспертов, эти модели ощущаются на миллион долларов.

ТОП-10 лучших недорогих кроссоверов с пробегом:

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Acura RDX (2023 года выпуска) Lexus RX 450h (2020 года выпуска) Audi A4 allroad (2022 года выпуска) Lexus NX 350h (2022 года выпуска) Lexus UX 250h (2024 года выпуска) Lexus RX 450h (2017 года выпуска) Audi A4 allroad (2019 года выпуска) Lexus NX 300h (2019 года выпуска) Lexus UX 250h (2020 года выпуска) Acura RDX (2018 года выпуска)

Лучшим кроссовером в своем ценовом сегменте признали Acura RDX 2023 года выпуска. По словам экспертов, эта модель предлагает роскошный интерьер и спортивный дизайн экстерьера.

Также в издании похвалили Acura RDX за высокий уровень практичности и приятную управляемость. Главным недостатком кроссовера назвали то, что он доступен исключительно с одним двигателем.

Какие другие автомобили рекомендуют эксперты

Ранее были названы 5 автопроизводителей, чьи модели редко нуждаются в ремонте. По словам экспертов, автомобили от этих брендов не требуют высоких затрат на обслуживание.

Кроме того, эксперты определили 15 подержанных автомобилей, которые хорошо продаются. Они заверили, что с этими моделями будет значительно меньше проблем.

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