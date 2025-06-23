Блогерша поделилась, что еще до полномасштабной войны могла "по бартеру" заморозить яйцеклетку, но не сделала этого.

Украинская ведущая и блогерша Елена Филонова откровенно призналась, что мечтает создать семью и родить ребенка. Мысль о том, что этого не произойдет, ее пугает. О своих переживаниях она рассказала в интервью ведущему Славе Демину.

"Сейчас я очень хочу, чтобы мне встретился мой человек. Я очень хочу ребенка, очень хочу свою семью, очень хочу почувствовать это чувство быть мамой, что такое быть беременной, что ты чувствуешь, как это происходит. Страшно, но хочется", - заявила она.

Филонова добавила, что ее очень ранит, когда кто-то ей указывает на то, что у нее всего этого может не быть.

Видео дня

"Я стараюсь к этому относиться спокойно и говорить: "Елена, они простые люди, они не могут этого знать". Не им это решать. Ты сама не знаешь, они тем более. Поэтому доверься просто судьбе". И я доверяюсь каждый день. Страшно. Иногда до слез", - призналась 41-летняя блогерша.

Она также поделилась, что еще до полномасштабной войны могла "по бартеру" заморозить свою яйцеклетку, однако не решилась на такой шаг из-за страха:

"Я испугалась. Чуть-чуть я не готова была к этому. Но в какой-то момент я поняла, что это абсолютно нормально, и, возможно, это нужно было бы сделать. Но я не сделала, не успела".

Напомним, ранее Елена Филонова экстремально похудела и показала новую себя.

Вас также могут заинтересовать новости: