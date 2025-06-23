По словам Малюка, в чемодане, который россияне хотели положить под дверь здания, было 7 кг взрывчатки.

Россияне хотели взорвать здание Службы безопасности Украины на улице Владимирской в Киеве. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин в 2023 году подписал внутренний закрытый указ, по так называемому "диверсионному шуму", где исполнителями значились ГРУ ГШ и ФСБ, которые должны были организовать разного рода теракты на территории Украины.

Малюк рассказал, что СБУ "вела" одну из групп, которая должна была совершить диверсию.

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"Мы узнали, что готова взрывчатка, значительное количество. Один человек должен был передать чемодан со взрывчаткой другому негодяю-террористу. Говорю: "Как берет - ведем его дальше, как только заходит в здание - задерживаем". Смотрим - забирает молодая девушка эту сумку, садится в такси, которое делает большой круг и приезжает сюда к Владимирской. Девушка выходит и несет чемодан со взрывчаткой нам почти под дверь...", - рассказал Малюк.

При этом подчеркнул, что в доме на Владимирской личный состав по понятным причинам давно не дислоцируется, потому что есть много запасных командных пунктов.

"Но именно сюда (речь идет о здании СБУ на улице Владимирской - УНИАН) она принесла 7 килограммов взрывчатки, ее задержали. С учетом поражающих элементов - горя враг мог сделать много", - сказал Малюк.

Как сообщала в феврале пресс-служба СБУ, в чемодане, который принесла девушка в здание СБУ, обнаружена сумка, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение людям, которые находятся вокруг эпицентра взрыва.

Девушку задержали. По материалам дела, для подготовки теракта рашисты дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала "быстрые" деньги в Telegram-каналах.

По указанию оккупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заблаговременно арендовал для нее квартиру в центре города.

После заселения во временное жилье она забрала через курьерскую доставку миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе.

С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Россияне "завербовали" школьницу, чтобы устроить теракт в Ивано-Франковске

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что россияне пытались завербовать 15-летнюю школьницу для проведения теракта в центре Ивано-Франковска. Враг надеялся не только убить как можно больше гражданских, но и ликвидировать девушку как "лишнего свидетеля".

К счастью, школьница заблаговременно обратилась к чат-боту СБУ "Спали "ФСБшника" и сообщила о намерениях оккупантов.

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