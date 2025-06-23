'Я уже сижу на ней': глава СБУ рассказал детали о 'мадам', которая стреляла в Стерненко

Дата покушения была не случайной.

Волонтер Сергей Стерненко стал целью покушения россиян, потому что поставил на фронт уже почти 200 тысяч FPV-дронов для более чем 600 подразделений. Об этом сказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк на встрече с журналистами.

Он отметил, что Стерненко - лидер среди волонтеров, которые собирают и передают дроны нашим военным. Малюк отметил, что дата покушения была не случайной.

"Это определенный символический день для врага и, вместе с тем, для нас. Сергей был одним из тех, кто не дал возможности врагу создать "Бессарабскую народную республику" в Одессе в 2014 году. Сергей был в авангарде тех, кто желто-голубыми знаменами выдерживал государственную позицию. Поэтому в этот день они ему и хотели отомстить. И это не первое покушение на Сергея, а четвертое", - рассказал он.

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По его словам, в СБУ понимали, исходя из анализа материалов и комплекса оперативно-технических мероприятий, что покушение может скоро состояться, но на тот момент еще не видели самого "исполнителя". При этом рассказал, что пригласил Стерненко к себе и ему "была предоставлена профессиональная охрана".

"2 мая Сергей выходит утром из подъезда, первым идет его помощник - гражданский, вторым идет Сергей, третьим идет сотрудник ЦСО А. И рядом с подъездом в спину Сергею открывает стрельбу с двух рук женщина, которая на первый взгляд не вызывает никаких подозрений", - напомнил историю покушения глава СБУ.

По его словам, сотрудник службы, который выходил третьим, сработал профессионально: сократил дистанцию, выбил пистолет, обездвижил.

"Кстати, когда уже "сидел" на ней, ему звонит наш глава контрразведывательного отдела, который вел это дело, говорит: "Мы вычислили, вот такая-то мадам, рядом квартиру сняла, она будет совершать покушение". Он говорит: "Да я уже "сижу" на ней. Порядок", - рассказал Малюк о задержании.

Он отметил, что системная работа Службы позволила предотвратить убийство Сергея Стерненко.

"Враг был рядом, мы понимали, что ФСБ на полчаса нас опережала, но мы это перекрыли за счет поднятия уровня физической безопасности против кинетического удара", - добавил глава СБУ.

Покушение на Стерненко

Как сообщал УНИАН, злоумышленница, которая пыталась убить волонтера и активиста Сергея Стерненко, по поручению российской спецслужбы, перед этим поселилась с ним в одном доме в Киеве и отслеживала все его перемещения.

По данным следствия, это 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в столице. Установлено, что в конце 2024 года ее завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете. Сейчас расследование продолжается.

Женщине уже сообщили о подозрении. Фигурантке инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения"); ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 27 и ч. 2 ст. 115 ("законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц") Уголовного кодекса. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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