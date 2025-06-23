По данным следствия, он помог застройщику незаконно получить землю в Киеве.

НАБУ и САР сообщили подозрение вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

В пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины имени подозреваемого не называют. Однако сам Чернышов на своей странице в Facebook сообщил, что имел "конструктивный диалог" с детективами НАБУ, который длился более 2 часов.

"Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход является взаимным и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. Ознакомлюсь со всеми предоставленными документами", - написал Чернышов.

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Между тем в НАБУ отметили, что по данным следствия, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратился к главе Минрегиона, который совместно с госсекретарем Минрегиона, советником министра и директором госпредприятия создал условия для передачи участка этому ГП. Оно же незаконным способом заключило с "нужной" строительной компанией инвестиционные договоры.

В пресс-службе рассказали, что по этим договорам застройщик должен был передать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Чтобы свести это количество к минимуму, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле, а разница между такой оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд грн. Именно на такую сумму государство недополучило бы недвижимости в случае выполнения договоров. Этому помешал арест участка, наложенный по ходатайству НАБУ и САП.

"За успешную реализацию сделки застройщик "вознаградил" министра и определенных им лиц большой скидкой на квартиры в уже возведенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что благодаря этому министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн грн.

"По ходатайству НАБУ и САП на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест. Действия экс-министра квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос избрания ему меры пресечения", - отметили в пресс-службе.

В НАБУ добавили, что остальным участникам сделки о подозрении сообщили ранее в этом месяце. В отношении них судом избраны меры пресечения: трем - в виде содержания под стражей с альтернативой залога от 20 млн грн до 100 млн грн, еще двум - в виде залога.

Дело Чернышова: что известно

Как сообщал УНИАН, на фоне задержания двух соратников Чернышова стало известно, что сам вице-премьер выехал из Украины. Впоследствии в его пресс-службе сообщили, что чиновник находится в плановой командировке в странах Европейского Союза.

Впоследствии выезд Чернышова прокомментировал президент Владимир Зеленский, подтвердив, что вице-премьер находится в командировке. По словам президента, там Чернышов имел личные поручения непосредственно от него и от Кабмина.

Позже стало известно, что семья Чернышова также покинула Украину на фоне скандала. Однако уже 22 июня Алексей Чернышов заявил, что вернулся в Украину. По его словам, поездка за границу была рабочей командировкой. В то же время он заявил, что будет разбирать "кампанию дискредитации по фактам".

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