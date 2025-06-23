'Играете на руку врага': Трамп призвал все страны мира не допускать роста цен на нефть

Также Трамп призвал Министерство энергетики США увеличить добычу нефти в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп потребовал от производителей энергоресурсов удерживать цены на нефть на низком уровне после американских ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом пишет Bloomberg.

"Все, удерживайте цены на нефть на низком уровне. Я слежу за вами! Вы играете на руку врага. Не делайте этого!", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

В другом посте президент США призвал Министерство энергетики увеличить добычу нефти в ближайшее время. Министр энергетики США Крис Райт ответил в соцсетях, что его команда уже работает над этим.

Видео дня

В агентстве напомнили, что Иран предупреждал США о том, что решение присоединиться к военной операции Израиля приведет к ответным мерам. В частности, Тегеран собирается закрыть Ормузский пролив, по которому проходит около четверти мирового транзита нефти.

Рост цен на нефть ударит по американским потребителям, чьи банковские счета в последние годы были истощены инфляцией, считают в агентстве. Журналисты уверены в том, что это может нанести политический ущерб Трампу и республиканцам.

По оценке агентства, если Иран закроет Ормузский пролив, стоимость нефти может взлететь выше 130 долларов за баррель. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорила о том, что Тегерану "было бы глупо принимать такое решение".

Более того, 23 июня нефть начала терять ранее достигнутые позиции из-за того, что опасения по поводу немедленного перебоя с поставками в регионе начали стихать, подчеркнули в агентстве. Например, мировой эталонный индекс Brent сначала поднялся до 81,40 доллара за баррель, но затем упал ниже 77 долларов.

Также журналисты считают, что призыв Трампа увеличить добычу нефти сам по себе не стимулирует развитие нефтегазовой отрасли. В последние годы американские нефтяные компании не проявляли особого интереса к резкому увеличению добычи, поскольку цена нефти West Texas Intermediate была ниже себестоимости добычи на некоторых месторождениях.

Иран собирается закрыть Ормузский пролив - что известно

Напомним, что парламент Ирана постановил закрыть Ормузский пролив, который является ключевой судоходной артерией, после атак со стороны США. Это решение должен утвердить Высший совет национальной безопасности Ирана.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового транзита нефти и газа. Если решение о его закрытии будет окончательно утверждено, это может помешать мировой торговле.

Вас также могут заинтересовать новости: