По словам Фицо, покушение на его жизнь в 2024 году произошло из-за его суверенного мнения относительно войны в Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику со стороны МИД Украины, которое отреагировало на его сравнение нашей страны с "травой в споре слонов". Он заверил, что желает справедливого мира для Украины, пишет Dennik N.

"Я желаю немедленного справедливого мира для Украины и прекращения бессмысленного убийства славян", - сказал Фицо.

Также премьер Словакии напомнил, что в 2024 году на него было совершено покушение. Он заявил, что это произошло из-за его "суверенного мнения относительно конфликта".

Видео дня

Фицо подчеркнул, что не согласен со словами Министерства иностранных дел Украины о том, что он прибегает к оскорбительной риторике по отношению к Украине и украинскому народу. Он добавил, что Словакия входит в число стран, которые больше всего помогают Украине.

"Однако добрососедские отношения не могут быть билетом в один конец. Украина ожидает, что все должны всегда идти ей навстречу. Словацкая Республика обеспечивает Украину критически важными поставками электроэнергии, а Украина использует европейское законодательство, которое обязывает нас предоставить словацкую инфраструктуру для поставок газа на территорию Украины. С другой стороны, украинский президент прекратил поставки газа в Словакию через украинскую территорию, чем нанес значительный ущерб Словакии", - заявил Фицо.

Кроме того, премьер Словакии считает, что из-за войны в Украине свобода слова в Европейском Союзе исказилась. Он заявил, что любое мнение, отличное от обязательного, резко критикуется и осуждается.

Фицо назвал Украину "травой" в споре "слонов" - что известно

Напомним, что ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов", комментируя предстоящий саммит лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, неважно, о чем они договорятся - больше всего пострадает Украина.

Министерство иностранных дел Украины осудило Фицо за его слова. В ведомстве отметили, что он так и не осознал истинных причин вторжения России, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.

Вас также могут заинтересовать новости: