В министерстве призвали воздержаться от подобной риторики, обвинив словацкого премьера в легкомыслии.

Скандальный премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Украину с "травой" в споре "слонов", комментируя предстоящий саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. В МИД Украины отреагировали на это заявление.

В частности, Фицо заявил, что неважно, о чем договорятся Дональд Трамп и Владимир Путин - больше всего пострадает Украина.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава - в данном случае, Украина", - заявил он.

Министерство иностранных дел Украины осудило эту риторику, отметив, что Фицо так и не осознал истинных причин вторжения РФ, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.

"Обидно, что глава правительства государства-члена Европейского Союза позволяет себе откровенно оскорбительную риторику в адрес Украины и украинского народа, который ежедневно героически борется с российской агрессией, сдерживая ее на своей земле в интересах безопасности всей Европы", - говорится в заявлении.

Также в МИД отметили, что заявления Фицо диссонируют с духом добрососедства, солидарности и взаимоуважения, которые в течение всего этого времени демонстрирует словацкий народ по отношению к Украине.

"Предостерегаем от использования недружественных фольклорных аллегорий и от попыток повысить политические рейтинги своей партии через подобные заявления. Это легкомыслие, которое оскорбляет память погибших, страдания миллионов украинских семей и жертвенность тех, кто борется за свободу", - добавили в МИД.

Риторика Словакии в отношении Украины

Недавно правительство Словакии заявило, что не поддержит новый пакет санкций ЕС против России, пока ей не вернут возможность свободно покупать российский газ.

Также Роберт Фицо пригрозил вывести Словакию из НАТО, если от него потребуют повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Этого добивается президент США Дональд Трамп.

Впоследствии Фицо заявил, что Словакия считает полезным для себя членство Украины в ЕС, но прямой диалог между лидерами стран "не имеет смысла" из-за личной неприязни между ними.

